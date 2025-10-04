© FBI/SPLC
 

FBI bryter även med vänsterextrema SPLC

Publicerad 4 oktober 2025 kl 12.10

Utrikes. Fria Tider rapporterade på måndagen att FBI avbryter allt samarbete med ADL, som ungefär motsvarar vänsterextrema Expo i Sverige. Nu meddelar den federala amerikanska polismyndigheten att även samarbetet med en liknande grupp – Southern Poverty Law Center (SPLC) – kommer att stoppas.

FBI avslutar samarbetet med Southern Poverty Law Center (SPLC) efter att det uppmärksammats att den vänsterextrema organisationen listat Charlie Kirks Turning Point USA som en "hatgrupp".

Beskedet kommer bara dagar efter nyheten att den tunga myndigheten även kapar banden till vänsterextrema ADL, av liknande skäl.

FBI-chefen Kash Patel konstaterar på X att SPLC är en ”partisk smutskastningsmaskin” – och meddelar att alla band är klippta.

"Deras så kallade 'hatkarta' har använts för att smutskasta vanliga amerikaner och till och med inspirerat till våld", skriver Patel.

Enligt Reuters har Justitiedepartementets samarbete med SPLC redan trappats ned i månader.

SPLC:s ”Hate Map” listar närmare 1.400 grupper, däribland Turning Point USA som SPLC beskriver som ”regeringsfientlig”, och hänger ut medlemmar i grupperna och andra aktivister på högerkanten som "rasister" som sprider "hat".

ADL har valt att radera hela sin ökända ”ordlista över extremism och hat” – ett slags offentligt åsiktsregister – efter kritik från Elon Musk och andra konservativa.

Charlie Kirk mördades förra månaden under ett framträdande vid ett college i Utah. En 22-årig misstänkt har åtalats – åklagare uppger att han agerade ensam och motiverades av Kirks ”hat”.

