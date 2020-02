Fortsatt kryptiska budskap från Palmeutredare

Palmegruppens chefsåklagare Krister Petersson uppgav igår att han vet vem som är ansvarig för mordet på Sveriges tidigare statsminister Olof Palme (S) och att beslut om att väcka åtal eller lägga ned mordutredningen kommer att fattas senast inom fem månader. Men åklagaren uttryckte sig så vagt att man inte ens kunde utläsa om han vet vem som höll i mordvapnet eller ej.

– Jag har min uppfattning klar, säger sade Pettersson till Expressen.

Han ville däremot inte berätta om han kommer att väcka åtal eller om utredningen kommer att läggas ned, vilket skulle kunna bli fallet om den misstänkte är död.

– Jag är positiv till att kunna presentera vad som hänt kring mordet och vem som är ansvarig för det, sade åklagaren till SVT.

Palmegruppen har det senaste året intresserat sig intensivt för den så kallade Skandiamannen Stig Engström, som befann sig på mordplatsen vid händelsen och som inledningsvis figurerade i utredningen som ett inte speciellt trovärdigt vittne. I de första förhören sade han bara att han passerade mordplatsen och såg Palme ligga skjuten, men senare lade han till att han skulle ha hjälpt Palme genom att lägga honom i framstupa sidoläge. De många versionerna ledde till att han till sist mer eller mindre lyftes ut ur mordutredningen av den dåvarande spaningsledaren Hans Holmér.

Sedan dess har i princip bara journalister och privatspanare intresserat sig för Skandiamannen, trots att den som tar del av de tidiga förhören och Engströms bakgrund snabbt ser att han borde vara högintressant inte bara som vittne utan också som potentiell gärningsman. I en längre intervju med SVT efter mordet lämnade han en förklaring till varför flera vittnen uppgav sig ha sett honom springa från platsen, men polisen undersökte aldrig trovärdigheten i den förklaringen.

Att Palmegruppen 35 år senare plötsligt har fått upp intresset för Engström beror till stor del på arbete från olika privatspanare. Den tidigare DN-journalisten Sven Anér pekade åren efter mordet ut Skandiamannen som en förbisedd möjlig gärningsman. Men att dagens Palmegrupp har börjat utreda honom beror på ett arbete av den den tidigare läraren Thomas Petterson, 60, som sammanställde en rad i huvudsak sedan tidigare kända fakta om Engström i en artikel i Filter 2018, som tidskriften lite oväntat lanserade som den slutgiltiga sanningen om Palmemordet. Enligt Filters chefredaktör, liberalen Mattias Göransson, innebar tidningens publicering att Palmemordet numera är löst.

Filters teori är att Skandiamannen genom en vän hade tillgång till en revolver av den typ som användes för att skjuta Palme, och att han bar denna revolver av en slump när han råkade få syn på Palme på väg hem från jobbet. Eftersom han var en övertygad Palmehatare ska han ha bestämt sig där och då för att skjuta statsministern, enligt filters teori.

Mycket av den senare tidens Palme-utredning har dock handlat om de män med walkie-talkies som synts såväl vid Palmes bostad i Gamla Stan som vid mordplatsen på Sveavägen. Männen har knutits till den så kallade Stay Behind-rörelsen, ett hemligt Nato-kontrollerat nätverk av tänkta motståndsmän mot en framtida sovjetisk ockupation av Sverige som skapats i samarbete med den svenska militära underrättelsetjänsten.

Den tidigare Must-agenten Donald Forsberg har uppgett att han såg personer som tillhörde en sådan organisation i Kungsträdgården på mordkvällen, men att de var ute och spanade på narkotikalangare under en övning tillsammans med Föräldraföreningen mot narkotika, FMN, för att öva radiosamband. Att de skulle ha varit ute efter att mörda Palme avfärdar han som befängt.

Alla håller dock inte med. År 2013 avslöjade den tidigare Säpo-chefen Olof Frånstedt att Olof Palme misstänktes av USA för att vara agent åt Sovjetunionen och att den svenska militära underrättelsetjänsten informerades om detta av CIA under Palmes regeringstid på 1970-talet. Under samma period drev Nato och den svenska militära underrättelsetjänsten minst två hemliga Stay Behind-organisationer i Sverige. Den ena av grupperna, som av Frånstedt kallades för Barbrogruppen, var knuten till radioamatörernas frivilliga försvars­organisation FRO och leddes av en kvinna vid namn Barbro Sagnell. Det var denna grupp som operatörerna i Kungsträdgården tillhörde, enligt Donald Forsberg.

Frånstedt, som dog 2017, ansåg att polisen borde ha utrett ett "landsförrädar­spår", nämligen att en sammansvärjning inom någon av dessa organisationer skulle ha mördat Olof Palme därför att han betraktades som landsförrädare.

Om Stig Engström visar sig vara mördaren betyder det dock inte att det saknas kopplingar till storpolitiken eller stay behind. En annan del av Stay Behind-nätverket i Sverige hade namnet Arla Gryning och hade sitt högkvarter just i Skandiahuset på Sveavägen 44. Organisationen leddes i sitt inledningsskede efter andra världskriget av Skandiachefen Alvar Lindencrona och ska i huvudsak ha organiserat militärer och poliser.

Den lite plufsige Stig Engström arbetade som grafiker på Skandia och enligt egen uppgift hade jobbat övertid i Skandiahuset när han passerade mordplatsen i samband med mordet. Han är inte känd som någon medlem i Stay Behind, men ska ha arbetat åt försvaret och varit med i en skytteförening i sin ungdom, enligt Filters reportage. Hans Holmér och flera av de poliser som fungerade som Holmérs livvakter under det tidiga skedet i mordutredningen var däremot medlemmar i Stay Behind.

Polisforskaren Leif GW Persson spekulerar i Aftonbladet om att Palmegruppens utspel kan betyda att man har hittat mordvapnet. I praktiken skulle det kunna betyda att vapnet har återfunnits i kretsen runt Stig Engström, som därmed kan knytas till både mordvapnet och mordplatsen. Men det kan också betyda att Palmegruppen har valt att luta sig mot de slutsatser som Filter dragit av i huvudsak tidigare publicerat material.

– Rent hypotetiskt, om vi jobbat mot en gärningsman och bedömer att det är den enda gärningsmannen och vi inte kan inte åtala honom, då läggs ju förundersökningen ner, sade Krister Pettersson till SVT Veckans brott.

På videon nedan kan man se Stig Engström gå ut med sin version i SVT Rapport, intervjuad av Folke Rydén. Han hävdar att han råkade passera mordplatsen av en slump just vid mordet.

Att flera vittnen har sett honom springa från platsen förklarar han med att han försökte springa ikapp en grupp poliser för att ge dem ett signalement på mördaren. Att han inte stannade kvar på platsen efter mordet förklarar han med att polisen var ointresserad av att ha fler vittnen. Uppgifterna bekräftas inte av vare sig Lisbeth Palme, någon polis eller något annat vittne, men utreddes ändå inte vidare.



Din webbläsare stöder inte mp4-videotaggar.



Under rättegången mot Christer Pettersson vidhöll Stig Engström sina uppgifter, med små förändringar. Det inspelade förhöret med honom i tingsrätten finns här.