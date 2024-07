Fortsätter dela ut 100.000 uppehållstillstånd om året

Med ett något oväntat stöd av Jimmie Åkesson och hans sverigedemokrater fortsätter Ulf Kristersson den invandringspolitik som tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt (M) introducerade, där Sverige för första gången ökade invandringen till en mer eller mindre permanent nivå på runt 100.000 personer om året.

I genomsnitt beviljade Reinfeldt på detta sätt årligen 103.375 invandrare uppehållstillstånd i Sverige och när hans egen åttaåriga regeringstid var slut hade han gett 827.000 invandrare uppehållstillstånd.

Rekordet kom senare att överträffas av Stefan Löfven (S) med 837.000 invandrare under hans knappt åtta år vid makten.

De båda statsministrarnas höga invandring har under debatterna inför årets EU-val kritiserats av Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, som kallat den höga invandringen under dessa år för ett "folkutbyte" och ett "historiskt" misstag.

Statsminister Ulf Kristersson har å sin sida utlovat ett stopp för sina företrädares invandringspolitik och sagt att han ska genomföra ett "paradigmskifte" inom invandringspolitiken.

Problemet är bara att det inte har skett något paradigmskifte och att den höga invandringen är ett pågående projekt och inte något "historiskt" misstag.

Sedan Tidöregeringen tillträdde den 18 oktober 2022 har ingen märkbar minskning av invandringen genomförts överhuvudtaget. Under sitt första år vid makten beviljade Kristersson 102.139 uppehållstillstånd, och enligt Migrationsverket beviljade han ytterligare 47.700 under första halvåret 2024.

Med normala säsongsvariationer invägda ser Sverige däremot ut att gå mot en invandring på en bra bit över 100.000 personer även 2024 – något mer än under Fredrik Reinfeldts tid vid makten.

Åkesson och Kristersson ser också ut att kunna knipa en silvermedalj i politikernas SM i folkutbyte. Tidöregeringen har hittills beviljat 180.000 invandrare uppehållstillstånd sedan den 18 september 2022, vilket innebär en folkut­bytestakt på på 278 invandrare om dagen.

Det ligger mycket nära Fredrik Reinfeldt som upprätthöll en folkutbytestakt på 282 invandrare om dagen.

Det är dock en bit kvar till guldmedaljören Stefan Löfven, som var statsminister under asylkaoset 2015 och i genomsnitt släppte in 320 invandrare om dagen under sin regeringstid.

När Stefan Löfven avgick i november 2021 hade han dock fått ned invandringstakten till 258 uppehållstillstånd om dagen – att jämföra med 447 ett halvår tidigare.

Den socialdemokratiska regeringen hade då bland annat infört gränskontroller vid Öresundsbron och ålagt rederierna i Trelleborg fullt transportörsansvar om de medför illegala invandrare.

Socialdemokraterna genomförde således ett paradigmskifte inom svensk invandringspolitik, men det blev tillfälligt och kom senare att luckras upp till en mer generös nivå under Magdalena Anderssons korta tid som statsminister. Det är denna generösa nivå som nu upprätthålls av den sittande Tidöregeringen.