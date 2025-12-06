FN kräver att Tidö-avtalet ses över: "Rasism"

Visitationszonerna kallas ”motbjudande” och "rasprofilerande", medan skärpta krav för medborgarskap och anmälningsplikt för illegala invandrare stämplas som "diskriminerande".

– Sveriges visitationszoner är motbjudande och olagliga. Man får inte plocka upp människor på gatan bara för hur de ser ut, säger Gay McDougall, vice ordförande i kommittén, till SvD.

Kommittén hävdar att zonerna särskilt drabbar personer med afrikanskt ursprung och andra migranter – trots att det är just i dessa miljöer som det grova gängvåldet skördar flest offer.

Migrationsminister Johan Forssell avfärdar kritiken och slår fast att det länge varit för enkelt att "bli" svensk.

“Det ska betyda något att bli svensk medborgare. Det gör det ju först om man behöver anstränga sig för det. Skärpta krav skapar fler incitament för en lyckad integration. Det är fullt rimligt att Sverige inför sådana krav”, skriver han i ett mejl till SvD.

Forssell försvarar också möjligheten att dra tillbaka uppehållstillstånd vid “bristande livsstil” och krav på språk, jobb och hederligt leverne.

“Jag delar inte bedömningen att sådana krav är diskriminerande. Det är fullt rimligt att ställa krav och ha höga förväntningar på den som kommer hit och bosätter sig permanent i Sverige”, skriver ministern.

Regeringen pekar på att visitationszonerna är en nödvändig åtgärd för att komma åt det explosionsartade gängvapenvåldet och avvisar att de skulle bryta mot internationella konventioner.

FN-kommittén kräver nu att hela Tidöavtalet ses över och att Sverige slutar ställa krav som experterna anser slår hårdast mot just de grupper som är kraftigt överrepresenterade i brottslighet och bidragsberoende.