Gangster röstade bort S-topp i Botkyrka – nu åtalas han

Vid husrannsakan hittades förutom narkotikan även 233.000 kronor i kontanter som åklagaren vill förverka då pengarna bedöms vara brottsvinster.

I telefoner påträffades uppgifter som enligt polisen tyder på omfattande kokainförsäljning i Stockholmsområdet.

Ett reklammeddelande som skickats till presumtiva kunder löd: ”Vi på detta konto specialiserar oss mest på laddet för att bemästra branschen med lyxig service och fin ladd.”

Ayeb har arbetat på fritidsgården Albys hjärta, som senare stängdes av kommunen. Han beskrivs av polisen som kopplad till ett lokalt kriminellt nätverk i Alby och har i underrättelsematerial tidigare kopplats till Vårbynätverkets narkotikahandel.

Tio månader före knarktillslaget var han involverad i Socialdemokraternas interna maktstrid i Botkyrka, som fick stor uppmärksamhet i media. Enligt uppgifter till bland andra Expressen ska han ha varit en av dem som mobiliserades för att rösta bort dåvarande kommunstyrelseordföranden Ebba Östlin.

Frågan togs nyligen upp i P1 Morgon när statsminister Ulf Kristersson och S-ledaren Magdalena Andersson debatterade gängens påverkan på samhället.

– Socialdemokraterna i Botkyrka, säger jag bara. Långt in i etablerade svenska strukturer har vi nu den grova kriminaliteten. Den måste rökas ut, sade Kristersson.

– Man letade ju efter om det fanns någonting på riktigt bakom det påståendet, och det har man ju inte hittat. Så att då kanske det är dumt av Ulf Kristersson, som faktiskt är statsminister i Sverige, att sprida det ryktet, svarade Andersson.

Socialdemokraterna i Stockholms län slog i mars 2023 fast att man inte funnit belägg för gänginfiltration av partiet. Samtidigt väcktes ett uteslutningsärende mot Bilal Ayeb med hänvisning till att han "inte samarbetat fullt ut" i utredningen. S i Botkyrka uppger för Expressen att Ayeb inte längre är medlem i partiet.

Förra året fick Ayeb vistelseförbud i delar av Alby, med motiveringen att han haft en ”ledande och strategisk roll” i en kriminell gruppering. Han bröt mot förbudet och dömdes i vintras till en månads fängelse.

Både Bilal Ayeb och den andra medåtalade i det aktuella narkotikamålet förnekar brott.