© rawpixel
 

"Ha kylklampar redo" – svenskar uppmanas preppa för elavbrott

Publicerad 28 september 2025 kl 16.58

Inrikes. Efter sommarens elkaos på Gotland, där hushåll drabbades av långa strömavbrott, går Livsmedelsverket nu ut på riksnivå med nya råd inför vintersäsongen då många varnar för elbrist och kaos i elnätet. Myndigheten vill att svenskar förbereder sig på att rädda kylvaror när elen plötsligt försvinner.

Dela artikeln

– Det finns några saker att göra som kan förlänga kylan och därmed hållbarheten på maten. Och vissa livsmedel håller längre än andra när det blivit varmare i kylskåpet, säger Åsa Rosengren, mikrobiolog på Livsmedelsverket, i ett pressutskick på fredagen.

"Lägg in kylklampar och eller plastflaskor fyllda med vatten i frysen", skriver myndigheten i sina råd.

Myndigheten säger också att ett kylskåp som håller 4 grader i stället för 8 gör stor skillnad. Kylan dröjer sig då kvar flera timmar längre vid avbrott.

Under strömavbrottet ska kylskåpsdörren öppnas så sällan som möjligt. Om det ändå blir varmt går det i vissa fall att avgöra om maten är okej genom att titta, lukta eller smaka. Detta gäller om avbrottet varat högst sju timmar i ett kylskåp som höll 4 grader från början.

Livsmedelsverket påminner också om vikten av hemberedskap. Svenskar uppmanas ha mat och vatten för "minst en vecka" samt möjlighet att laga mat utan el, till exempel med campingkök eller grill.

Rapporten med de nya råden finns på Livsmedelsverkets webbplats.

27-årige Hamid från Afghanistan: Ingen tar ut soporna på mitt asylboende

Vill att myndigheterna agerar. "Ibland känns det inte som att jag bor i ett utvecklat land"0 Plus

Irakisk bloggerska bränner sitt svenska pass – lovar att aldrig återvända

Reaktionerna blev nog inte de hon väntat sig. "Koranbränningarna ger överraskande fördelar."0 Plus

Vänsterpartist klappade inte för döende SD-riksdagsman – får kritik

Draget när Sven-Olof Sällström tackades av. "Ren ondska."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Vänsterjournalistens vändning – när han får frågor om narkotika

ETC:s Christoffer Röstlund ringde för att ställa frågor om privatlivet. Då fick han obehagliga motfrågan av Nick Alinia.0 

Ekonominyheter

Guldkaoset en förvarning om skenande inflation – "inte besegrad"

Bankjätten: "Alla bör placera 20 procent av sin förmögenhet i guld".. Folk säljer obligationer, fastigheter och aktier för att köpa ädelmetallen när inflationsspöket skrämmer igen.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.