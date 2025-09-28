"Ha kylklampar redo" – svenskar uppmanas preppa för elavbrott

– Det finns några saker att göra som kan förlänga kylan och därmed hållbarheten på maten. Och vissa livsmedel håller längre än andra när det blivit varmare i kylskåpet, säger Åsa Rosengren, mikrobiolog på Livsmedelsverket, i ett pressutskick på fredagen.

"Lägg in kylklampar och eller plastflaskor fyllda med vatten i frysen", skriver myndigheten i sina råd.

Myndigheten säger också att ett kylskåp som håller 4 grader i stället för 8 gör stor skillnad. Kylan dröjer sig då kvar flera timmar längre vid avbrott.

Under strömavbrottet ska kylskåpsdörren öppnas så sällan som möjligt. Om det ändå blir varmt går det i vissa fall att avgöra om maten är okej genom att titta, lukta eller smaka. Detta gäller om avbrottet varat högst sju timmar i ett kylskåp som höll 4 grader från början.

Livsmedelsverket påminner också om vikten av hemberedskap. Svenskar uppmanas ha mat och vatten för "minst en vecka" samt möjlighet att laga mat utan el, till exempel med campingkök eller grill.

Rapporten med de nya råden finns på Livsmedelsverkets webbplats.