© Truth Social
Trump säger nu oväntat åt Netanyahu att "omedelbart" upphöra med bombningen av Gaza.

Hamas accepterar delar av förslaget – Trump beordrar Israel att sluta bomba Gaza

Publicerad 4 oktober 2025 kl 01.25

Utrikes. Hamas öppnar för vapenvila och att släppa gisslan samtidigt som de avvisar delar av Donald Trumps fredsplan. Hamas linje får ändå oväntat stöd av Donald Trump, som kör över Benjamin Netanyahu och beordrar Israel att sluta bomba Gaza medan förhandlingar pågår. Nu möts USA:s linje av ilska i Israel där tongivande profiler beskriver USA:s linje som ett svek.

Dela artikeln

– Netanyahu blev överraskad av Trumps besked. I sina samtal före beskedet underströk han för USA att Hamas svar är ett avslag på fredsplanen. Han betonade att samordning med amerikanerna är nödvändig för att undvika att det fastslås att Hamas svarat positivt, säger Barak Ravid på Axios och israeliska Channel 12.

Trots Netanyahus åsikter valde Trump att betrakta Hamas svar som positivt och säga åt Israel att omedelbart upphöra med sitt bombardemang av Gaza.

Hamas uppgav i sitt svar att de visserligen är redo att släppa gisslan och inleda direkta förhandlingar om ett fångutbyte. Men enligt Hamas-ledaren Osama Hamdan krävs mer tid än de 72 timmar som hittills nämnts.

Hamdan säger också att Hamas vägrar varje form av utländsk styrning i Gaza men accepterar ett palestinskt teknokratiskt styre.

– Vi vill se en palestinsk nationell överenskommelse där ett gemensamt organ, knutet till den Palestinska myndigheten, administrerar Gaza, säger Hamdan enligt Press TV.

Han tillägger att framtida frågor som hur statsledningen ska se ut måste avgöras av en "bed palestinskt konsensus" och inte av Hamas ensamt. Han säger också att försök att helt stänga ute Hamas från den politiska processen inte kommer att fungera.

– Vi förväntar oss en positiv respons från de inblandade parterna, och nämner här särskilt Trump, säger Hamdan.

Han menar att en vapenvila kan offentliggöras mycket snart om svaret blir seriöst och positivt. Kort därefter kom svaret från Donald Trump:

I Israel väckte Trumps uttalande ilska i alla medier och alla politiska läger.

Efter att Hamas svarade på hans fredsplan uppger israeliska Channel 12 att Trump nu kräver att Israel omedelbart stoppar bombningarna av Gaza. Både svaret från Hamas och Trumps erkännande av det förvånar stort.

– Detta är fullständigt galet, säger en analytiker på Channel 12.

– Hamas är redo för fred, utifrån sitt svar till oss.

Yaron Avraham på samma kanal säger:

– För första gången sedan kriget började accepterar inte USA principen att förhandla under pågående eldgivning.

Hillel Biton Rosen på Channel 14 säger:

– Vi har alltid stått ensamma.

Hadashot skriver:

"Spelplanen har vänts till vår nackdel".

Tidningen Ma’ariv rapporterar:

"Regeringen har förblivit tyst efter Trumps svar".

Barak Ravid på Axios och Channel 12 säger:

– Efter att Netanyahu lyckats föra in ändringar i Trump-planen får de arabiska staterna nu en ny taktisk seger. Trump stör Israels anseende och det går nu inte längre att säga att Hamas svar är oacceptabelt.

Oppositionsledaren Yair Lapid säger:

– President Trump har rätt i att det finns en verklig möjlighet att frige gisslan och avsluta kriget. Israel bör meddela att man ansluter sig till de diskussioner som presidenten leder för att slutföra detaljerna. Jag har sagt till den amerikanska administrationen att Netanyahu har politiskt stöd i hemlandet för att fortsätta processen.

SVT: Hot mot demokratin att folk får rösta

Fria val en fara – folk måste rösta "rätt". Nivån av demokrati den sämsta sedan Sovjet enligt SVT – när fler än någonsin får rösta.0 Plus

Estoniakatastrofen

Estniska analysen: "Ett paradigmskifte i vår syn på Sverige"

Estonia-fyndet får enorm uppmärksamhet i landet – till skillnad från i Sverige. "Den svenska statens trovärdighet" anses körd i botten.0 Plus

Folkutbytet

Studentfirandet i Göteborg: Inte en svensk så långt ögat kan nå

Videon väcker uppståndelse. "Svenskar och svenska flaggor var i princip obefintliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Alex, 41, försvarade äldre man – fick lårbenet avsparkat

Polisen vädjar om hjälp – känner du igen gärningsmännen? "Jag vill möta dem och se dem i ögonen."0 

Ekonominyheter

Stora guldfyndigheter hittade i östra Finland

Guldrush nära ryska gränsen efter nya miljardfynd.. "Här finns en enorm potential som ännu inte har utnyttjats."0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.