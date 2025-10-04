Hamas accepterar delar av förslaget – Trump beordrar Israel att sluta bomba Gaza

– Netanyahu blev överraskad av Trumps besked. I sina samtal före beskedet underströk han för USA att Hamas svar är ett avslag på fredsplanen. Han betonade att samordning med amerikanerna är nödvändig för att undvika att det fastslås att Hamas svarat positivt, säger Barak Ravid på Axios och israeliska Channel 12.

Trots Netanyahus åsikter valde Trump att betrakta Hamas svar som positivt och säga åt Israel att omedelbart upphöra med sitt bombardemang av Gaza.

Hamas uppgav i sitt svar att de visserligen är redo att släppa gisslan och inleda direkta förhandlingar om ett fångutbyte. Men enligt Hamas-ledaren Osama Hamdan krävs mer tid än de 72 timmar som hittills nämnts.

Hamdan säger också att Hamas vägrar varje form av utländsk styrning i Gaza men accepterar ett palestinskt teknokratiskt styre.

– Vi vill se en palestinsk nationell överenskommelse där ett gemensamt organ, knutet till den Palestinska myndigheten, administrerar Gaza, säger Hamdan enligt Press TV.

Han tillägger att framtida frågor som hur statsledningen ska se ut måste avgöras av en "bed palestinskt konsensus" och inte av Hamas ensamt. Han säger också att försök att helt stänga ute Hamas från den politiska processen inte kommer att fungera.

– Vi förväntar oss en positiv respons från de inblandade parterna, och nämner här särskilt Trump, säger Hamdan.

Han menar att en vapenvila kan offentliggöras mycket snart om svaret blir seriöst och positivt. Kort därefter kom svaret från Donald Trump:

"Based on the Statement just issued by Hamas, I believe they are ready for a lasting PEACE. Israel must immediately stop the bombing of Gaza, so that we can get the Hostages out safely and quickly... this is about long sought PEACE in the Middle East." - President Trump pic.twitter.com/OKPYBmW5ql — The White House (@WhiteHouse) October 3, 2025

I Israel väckte Trumps uttalande ilska i alla medier och alla politiska läger.

Efter att Hamas svarade på hans fredsplan uppger israeliska Channel 12 att Trump nu kräver att Israel omedelbart stoppar bombningarna av Gaza. Både svaret från Hamas och Trumps erkännande av det förvånar stort.

– Detta är fullständigt galet, säger en analytiker på Channel 12.

– Hamas är redo för fred, utifrån sitt svar till oss.

Yaron Avraham på samma kanal säger:

– För första gången sedan kriget började accepterar inte USA principen att förhandla under pågående eldgivning.

Hillel Biton Rosen på Channel 14 säger:

– Vi har alltid stått ensamma.

Hadashot skriver:

"Spelplanen har vänts till vår nackdel".

Tidningen Ma’ariv rapporterar:

"Regeringen har förblivit tyst efter Trumps svar".

Barak Ravid på Axios och Channel 12 säger:

– Efter att Netanyahu lyckats föra in ändringar i Trump-planen får de arabiska staterna nu en ny taktisk seger. Trump stör Israels anseende och det går nu inte längre att säga att Hamas svar är oacceptabelt.

Oppositionsledaren Yair Lapid säger:

– President Trump har rätt i att det finns en verklig möjlighet att frige gisslan och avsluta kriget. Israel bör meddela att man ansluter sig till de diskussioner som presidenten leder för att slutföra detaljerna. Jag har sagt till den amerikanska administrationen att Netanyahu har politiskt stöd i hemlandet för att fortsätta processen.