Jesse Strang.

Här är transvestiten bakom massmordet i Kanada

Publicerad 11 februari 2026 kl 16.26

Utrikes. Tio personer har dött i en skolskjutning i Tumbler Ridge i kanadensiska British Columbia. Flera medier rapporterar nu att en 18-årig transvestit vid namn Jesse Strang misstänks ligga bakom dådet.

Ännu ett massmord skakar Nordamerika och även denna gång var gärningsmannen transvestit, rapporterar kanadensisk media.

Enligt Juno News har en farbror gått ut med identiteten på den misstänkte skytten, Jesse Strang, och bekräftat att Strang var transvestit.

Ett offentligt Youtube-konto som kopplats till namnet visar transflaggan och använder pronomenet "hon/henne".

Skjutningen på tisdagen vid Tumbler Ridge Secondary School, omkring 1.100 kilometer norr om Vancouver. Larmet kom vid 13.20 lokal tid och polis utfärdade en säkerhetsvarning med uppmaning till invånarna att stanna inomhus.

Myndigheterna har bekräftat att tio personer omkommit, inklusive den misstänkta gärningsmannen. Sex personer hittades döda på skolan. En sjunde avled under transport till sjukhus. Ytterligare två kroppar påträffades i en bostad som utreds i samband med händelsen.

Kanadensisk polis, RCMP, har uppgett att den huvudsakliga misstänkta är en kvinna, men har ännu inte officiellt bekräftat namnet. Man kallar honom för "gunperson" istället för "gunman".

Flera medier, däribland Western Standard och Juno News, har dock identifierat 18-åriga Jesse Strang som misstänkt gärningsperson.

En rad olika skjutningar och andra uppmärksammade dåd i USA har den senaste tiden genomförts av transvestiter.

