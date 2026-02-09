Kongressledamöter hotar hänga ut maskade namn i Epstein-filerna

Republikanen Thomas Massie och demokraten Ro Khanna kritiserar USA:s justitiedepartement för att ha strukit sex mäns namn i material som rör den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein.

Enligt duon – som låg bakom att det senaste dokumentsläppet blev verklighet – kan maskningarna gå längre än vad lagen tillåter. Den lag som president Donald Trump undertecknade i november syftar till att tvinga fram ett fullständigt offentliggörande av Epstein-handlingar i departementets ägo.

Massie utesluter inte att själv läsa upp namnen i representanthuset eller under ett utskottsförhör, där han skyddas av konstitutionen.

– Det vi är ute efter är männen som Jeffrey Epstein försåg med kvinnor genom människohandel, säger Massie och tillägger att han vill ge departementet möjlighet att ”rätta sina misstag” innan han agerar.

Enligt honom är minst en av de sex amerikansk medborgare, en annan utlänning, medan övrigas nationalitet är oklar. Han uppger också att minst en kan vara föremål för utredning.

– Det finns sex män, några av dem med sina fotografier, som har maskats, och det finns ingen förklaring till varför de personerna har maskats. Det är verkligen bekymrande, säger Khanna.