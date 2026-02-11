© Moderaterna
 

M-topp: S vill införa "socialistisk diktatur" med sharialagar

Publicerad 11 februari 2026 kl 17.17

Inrikes. Ett Facebookinlägg från Moderaternas kommunalråd i Haninge, Sven Gustafsson, har väckt kritik – även från det egna partiet. Gustafsson kopplar Socialdemokraternas politik till ökade terrorhotnivåer och talar om en "massimport av islamistiskt våldskapital".

Dela artikeln

I inlägget beskriver Gustafsson Socialdemokraterna som en "samhällsomstörtande organisation med en socialistiskt diktatur som slutmål".

Han uppmanar väljare att rösta bort partiet från allt inflytande.

S har "under decennier hjälpt sina islamistiska vänner att etablera sig i Sverige för att kunna förstöra vårt land i grunden", enligt M-toppen, som varnar för ett framtida "Sverige med sharialagar och socialism".

Till SR Ekot säger han att han står bakom sina formuleringar.

– Socialism blir diktatur. Det är ju motsatsen till frihet och marknadsekonomi, säger han.

Han utvecklar resonemanget ytterligare.

– Även om de säger att man inte vill ha någon diktatur så blir all socialism diktatur.

Uttalandena får dock mothugg från partiledningen i länet. Moderaternas kommunikationschef i Stockholms län, Erik Östman, tar avstånd.

Enligt Östman rör det sig om "ett olämpligt sätt att uttrycka sig om Socialdemokraterna och ingenting vi som parti givetvis står bakom".

S-höjdaren flyr i panik när hon får frågan: "Vad händer när svenskar är i minoritet?"

"Alltså... vad är det ens för fråga?" Har redan fullbordat folkutbytet i Malmö – nu duckar hon ansvaret.0 Plus

"Kvinnans" aktivitet på damtoaletten upprör

Åtgärden som fått riktiga kvinnor att protestera. Men gymmet vägrar göra något åt kontroversielle besökarens beteende.0 Plus

Hyresgästföreningen släpper lista på ”Sveriges bästa villaområden” att förstöra

Blir viktigt verktyg när S ska börja "förtäta". Avstyckning av villatomter kan "ge plats åt hundratusentals" invandrare.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Här är transvestiten bakom massmordet i Kanada

Polisen gick ut med att det var en "kvinna". Men det var ingen riktig kvinna den här gången heller.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.