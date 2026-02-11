M-topp: S vill införa "socialistisk diktatur" med sharialagar

I inlägget beskriver Gustafsson Socialdemokraterna som en "samhällsomstörtande organisation med en socialistiskt diktatur som slutmål".

Han uppmanar väljare att rösta bort partiet från allt inflytande.

S har "under decennier hjälpt sina islamistiska vänner att etablera sig i Sverige för att kunna förstöra vårt land i grunden", enligt M-toppen, som varnar för ett framtida "Sverige med sharialagar och socialism".

Till SR Ekot säger han att han står bakom sina formuleringar.

– Socialism blir diktatur. Det är ju motsatsen till frihet och marknadsekonomi, säger han.

Han utvecklar resonemanget ytterligare.

– Även om de säger att man inte vill ha någon diktatur så blir all socialism diktatur.

Uttalandena får dock mothugg från partiledningen i länet. Moderaternas kommunikationschef i Stockholms län, Erik Östman, tar avstånd.

Enligt Östman rör det sig om "ett olämpligt sätt att uttrycka sig om Socialdemokraterna och ingenting vi som parti givetvis står bakom".