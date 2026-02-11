© Kremlin.ru
Thorbjørn Jagland.

Jaglands immunitet hävs

Publicerad 11 februari 2026 kl 12.57

Utrikes. Den tidigare norska statsministern Thorbjørn Jaglands diplomatiska immunitet har upphävts av Europarådets ministerkommitté. Beslutet gör det möjligt för norska Økokrim att fortsätta utredningen om misstänkt grov korruption knutet till Epstein.

Thorbjørn Jagland var generalsekreterare för Europarådet mellan 2009 och 2019 och har haft skydd mot straffrättslig prövning för handlingar i tjänsten.

Økokrim har via norska utrikesdepartementet begärt att immuniteten ska hävas. Bakgrunden är misstankar om grov korruption.

I ett brev till Europarådet hänvisar Økokrim till uppgifter i de så kallade Epstein-dokumenten, rapporterar NRK.

Enligt brevet finns indikationer på att Jagland och hans närmaste familj vid flera tillfällen mellan 2011 och 2018 vistats i Jeffrey Epsteins privata lägenheter i Paris och New York samt på hans egendom i Palm Beach i Florida.

Vid minst en resa ska Epstein ha betalat kostnaderna för sex vuxna. Ett erbjudande om att bekosta resa och hotell i Karibien för sex personer ska också ha accepterats men senare ställts in.

Det framgår även att Jagland ska ha bett Epstein om hjälp i samband med ett banklån, även om det är oklart om lånet genomfördes.

Økokrim-chefen Pål Lønseth skriver i brevet att Epsteinfilerna ”indikerar att Epstein under hela perioden försökte dra nytta av Jaglands nätverk och positioner på olika sätt”.

Jaglands advokat Anders Brosveet har tidigare uppgett att han anser att Jagland inte har fått olagliga förmåner från Epstein. Jagland själv har beskrivit kontakten med Epstein som ”normal diplomatisk aktivitet”.

