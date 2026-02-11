© Skärmavbild
Sarah Rogers.

USA ska finansiera yttrandefrihet i Europa

Publicerad 11 februari 2026 kl 10.13

Utrikes. USA tänker använda statliga medel för att främja yttrandefrihet i europeiska allierade länder. Det uppgav en högt uppsatt tjänsteman under ett besök i Europa, rapporterar Reuters.

Beskedet gavs av Sarah Rogers, biträdande utrikesminister för offentlig diplomati, under en resa till bland annat Dublin, Budapest, Warszawa och München.

Bakgrunden är den pågående konflikten mellan Washington och europeiska regeringar om regleringen av internetplattformar. Från amerikanskt håll har EU:s DSA-lag (Digital Services Act) och Storbritanniens Online Safety Act beskrivits som censur som hämmar yttrandefriheten, särskilt kritik mot invandringspolitiken, och samtidigt lägger tunga krav på amerikanska teknikföretag.

Förespråkarna – politikerna i Europa – hävdar å sin sida att lagarna behövs för att motverka "hat" och "desinformation".

– Ett sätt som mitt kontor kommer att arbeta annorlunda på är att vi ska vara väldigt uppriktiga och transparenta med allt vi gör, säger Rogers och understryker att hennes roll innebär möjlighet att styra amerikanska bidrag.

– Jag vill främja yttrandefrihet i västliga allierade demokratier, och det är vad min bidragsgivning kommer att gå ut på.

I administrationens nationella säkerhetsstrategi i december anklagas europeiska ledare för att begränsa yttrandefriheten och för att undertrycka motstånd mot den invandringspolitik som enligt dokumentet riskerar ”civilisationsutplåning” i Europa.

USA har också infört visumförbud mot en tidigare EU-kommissionär och fyra personer som arbetar mot "desinformation". Europeiska politiker har fördömt åtgärderna och försvarat sin rätt att lagstifta om hur utländska företag får verka på den europeiska marknaden.

Rogers avvisar att USA skulle stå i konflikt med en majoritet av Europas befolkning i frågor som invandring och hänvisar till opinionsmätningar.

– USA:s regering, genom mig men inte bara genom mig, har engagerat sig kraftfullt i frågan om yttrandefrihet, eftersom man inte har självstyre utan yttrandefrihet. Man kan inte ha en demokratisk debatt om åsikter förbjuds i det offentliga rummet, säger hon.

