Tio döda i skolskjutning i Kanada

Publicerad 11 februari 2026 kl 09.14

Utrikes. Minst tio personer har mist livet i en skottlossning i Tumbler Ridge i den kanadensiska provinsen British Columbia. Den misstänkte skytten – som av vittnen som en kvinna i klänning med brunt hår – är en av de döda, rapporterar CBC News.

Sju personer hittades inne på ortens gymnasieskola. Två andra påträffades i en bostad som polisen kopplar till händelsen. En person avled under transport till sjukhus.

Den misstänkta gärningspersonen återfanns död i skolan med en självförvållad skottskada. Enligt polisen finns det inget som tyder på att fler varit inblandade.

Omkring 25 personer får vård eller undersöks på ett lokalt sjukvårdscenter. Två har flugits med helikopter till sjukhus med allvarliga eller livshotande skador. Dödstalet kan stiga.

– Jag tror att vi kommer att ha svårt att fastställa motivet, men vi kommer att göra vårt bästa för att slå fast vad som hände, säger polischefen Ken Floyd.

I ett tidigare nödlarm beskrevs den misstänkta personen som en kvinna i klänning med brunt hår.

Tumbler Ridge har omkring 2.400 invånare enligt folkräkningen 2021. Skolan har cirka 160 elever.

Kanadas premiärminister Mark Carney ställer in en planerad resa till säkerhetskonferensen i München.

"Jag är förkrossad över dagens fruktansvärda skjutningar i Tumbler Ridge, British Columbia. Mina böner och djupaste kondoleanser går till de familjer och vänner som har förlorat nära och kära i dessa fruktansvärda våldshandlingar", skriver han på X.

Även Sveriges statsminister Ulf Kristersson kommenterar:

"Jag är förskräckt över masskjutningen i Tumbler Ridge, Kanada. Mina tankar och djupaste kondoleanser går till offren och deras närmaste. Sverige står vid Kanadas sida i dessa tragiska tider", skriver statsministern på X.

