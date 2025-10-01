© Christian Peterson/X
 

Här berättar romerna själva hur tiggeriet organiseras

Publicerad 1 oktober 2025 kl 06.58

Inrikes. När frilansjournalisten Christian Peterson besökte en kåkstad i Hägersten beskrev boende själva hur tiggeriet sköts i fyraveckors skift och att nya tiggare skulle flytta in om två veckor.

I ett inlägg på X uppger Christian Peterson att de boende kallade varandra för ”kollegor” och att en man som framstod som arbetsledare svarade ”jag vet inte” på alla frågor.

Han har lagt upp ett videoklipp som visar hur romerna själva berättar om detta.

”Alla bevis pekar på att tiggeriet är organiserat – så varför förnekar vänstern det fortfarande?” skriver Peterson.

För ett antal år sedan stämplades man i media som rasist – kanske till och med nazist – om man antydde att romernas tiggeri kunde vara organiserat. Numera är det dock något högre i tak när det gäller den frågan, likt invandringsfrågan i stort.

I ett blogginlägg om lägret Högdalen beskriver Peterson hur skjul ersätts när de gamla brunnit eller rasat och att rotationen av tiggare sker löpande.

Han konstaterar att Rumänien, trots miljardstöd från EU, ”fortsätter exportera fattigdom” till Sverige.

