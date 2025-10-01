Hegseths brandtal mot kvinnor och tjockisar i militären: "Det ser inte bra ut"

När det gäller kvinnor i försvaret framhöll Hegseth att den nya linjen inte handlar om att stoppa kvinnor från att tjänstgöra, men att kraven ska vara oförändrat höga.

– Om en kvinna klarar det, utmärkt. Om inte, då är det som det är, sade han enligt NBC News.

Krigsministern – som Hegseth kallas efter att Trump bytt namn på försvarsdepartementet till krigsdepartementet – lovade också att ingen ska befordras på grund av hudfärg eller könskvoter och kallade Pentagon för ett ”woke-departement”.

– Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen: Vi är klara med den skiten.

Hegseth avrundade med löfte om att vända utvecklingen i de väpnade styrkorna och ”åtgärda årtionden av förfall”.