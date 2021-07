Indier fortsatt största invandrargruppen

Totalt invandrade 45 340 person till Sverige under första halvåret 2021 visar Migrationsverkets senaste statistik Av dessa räknas 20.515 personer in under samlingsbeteckningen "arbetsmarknad" som även omfattar vissa anhöriga. Totalt 5.635 räknas in under samlingsbeteckningen "asyl". Nära hälften av dessa, 2.481 personer, var så kallade "kvotflyktingar". Dessa har inte själva kommit till Sverige för att söka asyl utan har rekryterats utomlands av Migrationsverket för att sedan flygas hit.Den största invandrargruppen var indier med 5.154 invandrare. Sedan följer Thailand med 5.123 invandrare och Syrien med 3.261 invandrare. Från Ukraina kom 2.425 personer. Den femte största gruppen utgjordes av pakistanier och bestod av 2.019 personer. Från Irak invandrade 1.630 personer och från Kina 1.453. Från Iran kom 1.373 personer och från Turkiet 1.369. Den största afrikanska invandrargruppen utgjordes av eritreaner med 1.173 invandrare. Övriga länder med fler än 1.000 invandrare var Afghanistan med 1.109 och USA med 1.106.Även riksdagens mest invandringskritiska parti, Sverigedemokraterna, är numera mycket positivt inställda till arbetskraftsinvandring med huvudmotiveringen att Sverige är ett litet och exportberoende land.