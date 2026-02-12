Varannan väljare vill stoppa burka och niqab

Totalt uppger 50 procent att de ser positivt på ett förbud mot plagg som burka och niqab på allmän plats. 32 procent är negativa, medan övriga är neutrala.

Stödet är starkast bland väljare som sympatiserar med SD och KD. Mest kritiska är personer som står nära V och MP.

I inslaget hörs även röster från allmänheten. Mohammed i Kista, som beskriver sig som muslim, anser att heltäckande klädsel inte passar i Sverige.

– Varför är man här då? Vad gör man här i Sverige? Åk till Saudiarabien, Qatar eller Dubai, tycker jag faktiskt.

En annan person, Fadome, som själv bär hijab, motsätter sig däremot ett förbud.

– Det är inget fel att vara täckt.

Kristdemokraterna lyfte i oktober 2025 frågan om att införa ett förbud i offentligheten. Även Liberalernas Simona Mohamsson har sagt att ett sådant steg inte kan uteslutas. Kritiken har bland annat kommit från S-föreningen Tro och solidaritet, medan exempelvis Amineh Kakabaveh och GAPF:s Sara Mohammad uttryckt stöd.

Undersökningen bygger på svar från 2.753 personer av 6.385 tillfrågade. Intervjuerna genomfördes mellan 3 och 29 december.

I flera europeiska länder finns redan lagstiftning på området. Danmark och Nederländerna har infört förbud i offentliga miljöer, medan Norge och Tyskland har mer begränsade regler, till exempel inom skolan eller för vissa offentliganställda.