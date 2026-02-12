© AMISOM
 

Varannan väljare vill stoppa burka och niqab

Publicerad 12 februari 2026 kl 10.52

Inrikes. Hälften av de röstberättigade tycker att ett förbud mot heltäckande slöja i offentlig miljö är ett bra förslag. Det framgår av en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot.

Dela artikeln

Totalt uppger 50 procent att de ser positivt på ett förbud mot plagg som burka och niqab på allmän plats. 32 procent är negativa, medan övriga är neutrala.

Stödet är starkast bland väljare som sympatiserar med SD och KD. Mest kritiska är personer som står nära V och MP.

I inslaget hörs även röster från allmänheten. Mohammed i Kista, som beskriver sig som muslim, anser att heltäckande klädsel inte passar i Sverige.

– Varför är man här då? Vad gör man här i Sverige? Åk till Saudiarabien, Qatar eller Dubai, tycker jag faktiskt.

En annan person, Fadome, som själv bär hijab, motsätter sig däremot ett förbud.

– Det är inget fel att vara täckt.

Kristdemokraterna lyfte i oktober 2025 frågan om att införa ett förbud i offentligheten. Även Liberalernas Simona Mohamsson har sagt att ett sådant steg inte kan uteslutas. Kritiken har bland annat kommit från S-föreningen Tro och solidaritet, medan exempelvis Amineh Kakabaveh och GAPF:s Sara Mohammad uttryckt stöd.

Undersökningen bygger på svar från 2.753 personer av 6.385 tillfrågade. Intervjuerna genomfördes mellan 3 och 29 december.

I flera europeiska länder finns redan lagstiftning på området. Danmark och Nederländerna har infört förbud i offentliga miljöer, medan Norge och Tyskland har mer begränsade regler, till exempel inom skolan eller för vissa offentliganställda.

S-höjdaren flyr i panik när hon får frågan: "Vad händer när svenskar är i minoritet?"

"Alltså... vad är det ens för fråga?" Har redan fullbordat folkutbytet i Malmö – nu duckar hon ansvaret.0 Plus

"Kvinnans" aktivitet på damtoaletten upprör

Åtgärden som fått riktiga kvinnor att protestera. Men gymmet vägrar göra något åt kontroversielle besökarens beteende.0 Plus

Hyresgästföreningen släpper lista på ”Sveriges bästa villaområden” att förstöra

Blir viktigt verktyg när S ska börja "förtäta". Avstyckning av villatomter kan "ge plats åt hundratusentals" invandrare.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Pentagon redo skicka ett andra hangarfartyg

Upptrappningen mot Iran fortsätter. Men den officiella ordern har ännu inte getts.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.