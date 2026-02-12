Fria Tider avslöjar
Jan Stenbeck benämns som "Steinbach" av den brittiske advokaten.

Epstein-vittne: Jan Stenbeck "höll ryska flickor" i New York

12 februari 2026

Inrikes. Fria Tider kan nu avslöja att den ikoniske svenske miljardären Jan Stenbeck höll "ryska flickor" på MTG:s anläggning i New York i början av 00-talet, enligt vittnesmål från en advokat som återges i de nysläppta Epsteindokumenten. Samtidigt nekar Marcus Wallenberg, som också nämns i filerna, till att ha bilat genom Sverige med Epstein.

I ett FBI-förhör från 2020 lämnar den brittiske juristen James Hatt uppgifter om affärsrelationer mellan Kevin Maxwell, Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein och ryska affärsintressen under 1990-talet.

I dokumentet nämns en svensk affärsman vid namn "Steinbach", som enligt Hatt avled 2002. Han ska ha bott på Long Island och ägt ett mediebolag kallat Modern Times Group. Hatt uppger att han träffade Steinbach i New York för att diskutera telekombolaget "Tely2" och att Steinbach ska ha erkänt att Modern Times Group hade hållit ryska flickor ("kept Russian girls").

"Steinbach" syftar uppenbarligen på den svenske affärsmannen Jan Stenbeck, känd för sitt investmentbolag Kinnevik. Stenbeck dog 2002, drev Modern Times Group (MTG) och var under många år bosatt på Upper East Side på Manhattan. "Tely2" verkar syfta på Tele2 – ett annat företag Stenbeck byggde upp.

MTG spelade en central roll i avregleringen av svensk etermedia under slutet av 1980- och 1990-talen genom att lansera reklamfinansierad TV som TV3 och därmed utmana SVT och TV4.

Stenbeck skapade också i praktiken den svenske mångmiljonären Robert Aschberg genom att pumpa in stora belopp i hans produktionsbolag Strix, med program som "Trolljägarna" och "Baren".

James Hatt nämner att Ghislaine Maxwell erbjöd sig att ordna "män, kvinnor, pojkar och flickor" åt honom. Advokaten vittnade om att många "ryska pojkar och flickor" förts till New York under 90-talet och "sålts". Det var i detta sammanhang han nämnde "Steinbach".

Ett annan svensk finansprofil som nämnd i Epsteindokumenten är oligarken och globalisten Marcus Wallenberg. I ett mejl till Epstein beskriver en annan person sitt minne av en bilresa genom Sverige som Epstein ska ha genomfört med Marcus Wallenberg för många år sedan. Avsändaren, vars namn har maskats, berättar också om sin plan på att äta middag med Wallenberg och undrar om Epstein vill skicka en hälsning till den svenske oligarken.

"Jag har ett vagt minne av att du känner Marcus Wallenberg: att du körde genom Sverige med honom för många många år sedan? (Jag kan ha fel dock). Jag ska äta middag med honom i morgon kväll; om du känner honom/kände honom och vill hälsa till honom så gör jag gärna det", står det i mejlet.

Wallenbergs talesperson Oscar Stege Unger, hävdar dock att någon sådan bilresa aldrig ägt rum.

– Marcus Wallenberg har aldrig träffat Epstein, inte heller hans kusiner Jacob och Peter Jr, säger Oscar Stege Unger till Expressen.

Fria Tider söker Anton Gourman, pressansvarig på MTG, för en kommentar.

