Manchester United-ägaren: "Storbritannien har koloniserats av invandrare"

– Man kan inte ha en ekonomi med nio miljoner människor på bidrag och enorma nivåer av invandring, säger Ratcliffe.

– Jag menar, Storbritannien har koloniserats. Det kostar för mycket pengar.

Enligt den brittiska statistikmyndigheten ONS uppgick befolkningen till omkring 67 miljoner i mitten av 2020 och cirka 70 miljoner i mitten av 2024. År 2000 var siffran 58,9 miljoner.

Premiärminister Keir Starmer svarar att uttalandena är ”stötande och felaktiga”. Han tillägger att Storbritannien är ett ”stolt, tolerant och mångfacetterat land” och anser att Ratcliffe bör be om ursäkt.

Ratcliffe ifrågasätter samtidigt om Starmer är rätt person att leda landet.

– Keir är en trevlig man. Jag gillar honom, men det är ett tufft jobb och jag tror att man måste göra svåra saker med Storbritannien för att få det på rätt spår, för just nu tycker jag inte att ekonomin är i gott skick, säger han.

Han berättar också att han nyligen träffat Reform-ledaren Nigel Farage.

– Jag tycker att Nigel är en intelligent man och jag tror att han har goda avsikter. Men på sätt och vis kan man säga exakt samma sak om Keir Starmer. Jag tror att det behövs någon som är beredd att vara impopulär under en period för att få ordning på de stora frågorna.