Rekordfå internationella adoptioner

Under åren 2000–2024 adopterades runt 14.700 barn i åldrarna 0–17 år till Sverige. Flest internationella adoptioner genomfördes 2004, då cirka 1.100 barn adopterades.

– De senaste 20 åren har antalet internationella adoptioner minskat och under 2024 var det endast ett 60-tal barn som adopterades från utlandet, säger Dalia Hamdan, demograf på SCB.

Vuxenadoptioner är numera vanligast. De flesta adoptioner sker i åldrarna 18–21 år och adoptivföräldrarna är ofta i åldrarna 50–69 år.

– Vuxenadoptioner har varit ungefär lika vanligt förekommande sedan 2000, men är nu den vanligaste adoptionstypen, säger Dalia Hamdan.

De flesta barn som adopteras inom Sverige är spädbarn, och en betydande del av spädbarnsadoptionerna genomförs numera enligt SCB av homosexuella kvinnliga par.