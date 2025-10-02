© X
 

Israel har bordat Gretas fartyg

Publicerad 2 oktober 2025 kl 01.06

Utrikes. Greta Thunbergs konvoj Global Sumud Flotilla har stoppats på Medelhavet och flera av fartygen – inlusive Gretas – har bordats av israelisk militär. Enligt israeliska myndigheter är den svenska aktivisten oskadd.

Konvojen med över 40 båtar befann sig norr om Egypten, omkring 20 mil väster om Gaza, när marinen krävde att de skulle ändra kurs.

Global Sumud Flotilla meddelade därefter att flera båtar bordats:

”Våra fartyg har blivit illegalt bordade. Kamerorna fungerar inte och fartygen har tagits över av militär personal. Vi arbetar aktivt för att bekräfta säkerheten och statusen för alla ombord.”

Israels inrikesdepartement publicerade senare ett klipp på Greta Thunberg och skrev: ”Greta och hennes vänner är i säkerhet.”

Vid 22-tiden följde ytterligare ett besked om att flera båtar stoppats och att personer ombord förts till israelisk hamn: ”Greta och hennes medresenärer är säkra och vid god hälsa.”

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) kommenterar saken skriftligt:

”Utrikesdepartement följer situationen noggrant. Sveriges ambassad i Tel Aviv har kontakt med israeliska myndigheter, samt med ett antal andra länder vars medborgare deltar i flottiljen. Skulle det uppstå behov av konsulärt stöd kommer UD att bedöma hur vi på bästa sätt kan hjälpa de svenska medborgarna att lösa sin situation.”

