Kristersson hyllar EU-avtal för ökad indisk invandring

EU och Indien har slutfört ett omfattande frihandelsavtal som samtidigt banar väg för ökad så kallad arbetskraftsinvandring.

Avtalet presenterades i New Delhi och beskrivs av EU som ett genombrott i relationerna mellan två av världens största ekonomier.

Ulf Kristersson hyllar uppgörelsen i ett inlägg på X och kopplar samman handel, säkerhet och samarbete.

"Utmärkta nyheter för tillväxt och konkurrenskraft i Sverige, Europa och Indien", skriver han.

Statsministern framhåller vidare att avtalet, tillsammans med ett nytt säkerhets- och försvarssamarbete, ska stärka tillväxt och konkurrenskraft i Sverige, Europa och Indien.

Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) hyllar även han avtalet.

"Det här är bra för Sverige med nya jobb, skatteintäkter och högre löner som resultat. Och avtalet gör oss ekonomiskt mindre beroende av USA", skriver Dousa på X.

Förutom handel omfattar avtalet ett nytt ramverk för migration och rörlighet. Enligt EU ska det skapa lagliga vägar in i unionen för indiska yrkesverksamma, studenter och forskare, särskilt inom brist- och högkompetensyrken. Ett första så kallat European Legal Gateway Office öppnas med fokus på invandrare inom it-sektorn.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har beskrivit uppgörelsen som en historisk dag för relationen mellan parterna och betonat att unionen står fast vid en "säker, regelbunden och ordnad migration".

Avtalet sluts mot bakgrund av att flera EU-länder, däribland Sverige, redan sett en kraftig ökning av invandring från Indien under senare år.

Sverigedemokraterna tvår sina händer genom att meddela att man säger nej till förslaget: