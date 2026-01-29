© Polisen
Polisens fantombild, som bygger på en DNA-analys av kvarlevorna.

Polisen efterlyser död man

Publicerad 29 januari 2026 kl 07.11

Inrikes. Polisen ber nu allmänheten om hjälp att identifiera en man vars kvarlevor hittades i ett friluftsområde utanför Borås hösten 2021. Trots en omfattande utredning är mannens identitet fortfarande okänd.

Kvarlevorna påträffades vid Tränningstorpasjön, strax utanför Borås, i oktober 2021. Enligt polisens bedömning var mannen i livet i september samma år.

Det rör sig om en man i 40–60-årsåldern, omkring 166–175 centimeter lång, med bruna ögon. Ytterligare analyser pekar på mörkblont till brunaktigt hår, eventuellt med grå inslag.

Enligt polisen hade mannen skostorlek omkring 36–38.

Nu publicerar polisen en fantombild som tagits fram med hjälp av DNA-analys, i hopp om att någon ska känna igen mannen och kunna bidra med uppgifter.

"Det är av yttersta vikt att kunna identifiera offret för att komma vidare i brottsutredningen men också för att informera offrets anhöriga", skriver polisen i ett Facebook-inlägg.

Enligt polisen kan mannens ursprung på fädernet spåras till Öst- eller Mellaneuropa, medan mödernet kan ha rötter i Centralasien. Samtidigt utesluts varken nordeuropeiskt eller Mellanösternursprung på någon sida.

Polisen uppmanar nu personer som kan ha sett mannen före hösten 2021 eller som känner igen fantombilden att ta kontakt. Tips kan lämnas via 114 14 till polisens kontaktcenter och kalla fall-grupp i region Väst, eller via e-post.

