© FT BILD/ARKIV
Katja Nyberg (SD).

Katja Nyberg hade knark i blodet – pressträff med Åkesson ställs in

Publicerad 29 januari 2026 kl 13.30

Inrikes. SD-ledamoten Katja Nyberg hade narkotika i blodet vid en trafikolycka i mellandagarna. Transportstyrelsen återkallar nu hennes körkort – och en planerad pressträff med Jimmie Åkesson ställs in.

Katja Nyberg, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, misstänks för rattfylleri och narkotikabrott efter en olycka i slutet av december.

Vid en visitation hittade polisen en påse med misstänkt kokain som skickades på analys.

Transportstyrelsen har nu fattat beslut om att återkalla hennes körkort. Myndigheten hänvisar till analysresultatet.

”Polisen omhändertog ditt körkort den 28 december 2025, på grund av misstanke om rattfylleri med alkohol och/eller narkotika i blodet, samma dag. Analysbeskedet visar att det fanns narkotika i blodet. Du hade också 0,12 promille alkohol i blodet”, står det i beslutet.

I beslutets motivering skriver myndigheten att ”det är sannolikt att du kommer att dömas för rattfylleri med narkotika i blodet”.

Förundersökningen leds av åklagare. Några detaljer om utredningen lämnas dock inte.

– Handläggningen av ärendet pågår alltjämt och jag kan därför inte lämna någon information i det här skedet, säger överåklagare Anders Jakobsson i ett pressmeddelande.

Samtidigt har regeringen beslutat att entlediga Nyberg från hennes uppdrag i Säkerhetspolisens och polisens insynsråd.

Nyberg nekar till brott och har kritiserat rapporteringen. I ett inlägg på sociala medier beskrev hon situationen som ett ”offentligt karaktärsmord”.

Beskedet får även andra följder för partiet. En planerad pressträff med Jimmie Åkesson och Linda Lindberg ställs in.

”Dagens presskonferens med Jimmie Åkesson och Linda Lindberg är dessvärre inställd. Tidigare kallelse kan således bortses från. Vi avser återkomma framgent med eventuell ny tid och form för presentationen”, skriver Sverigedemokraterna.

Migrationsverkets riktlinjer chockar: IS-medlemmar ska få asyl – men inte kristna

Medarbetare slår larm: "Chockerande." "Omöjligt" att neka syriska IS-jihadister asyl i Sverige.0 

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

