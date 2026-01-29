Staffanstorps-politikerna frias efter att ha sagt nej till invandrare

År 2022 valde Staffanstorps kommun att inte ta emot en anvisad kvotflyktingfamilj från Syrien. I stället ville den politiska ledningen prioritera flyktingar från Ukraina.

Beslutet ledde till åtal mot flera kommunpolitiker – med moderaten Christian Sonesson i spetsen – misstänkta för grovt tjänstefel. Åklagaren krävde att Sonesson skulle få sex månaders fängelse.

Fyra år senare frias nu samtliga åtalade av Lunds tingsrätt.

De åtalade politikerna kommer från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Fem röstade för beslutet, medan en centerpartist röstade nej utan att reservera sig.

Tingsrätten bedömer att beslutet inte nådde upp till den nivå som krävs för att kunna betraktas som myndighetsutövning mot enskild.

– Ordförandeskrivelsen och kommunstyrelsens beslut saknar den precision som krävs för att det ska vara myndighetsutövning mot enskild, vilket är en förutsättning om det ska kunna vara fråga om tjänstefel, säger Lennart Johansson, ordförande i tingsrätten, i ett uttalande.

Samtliga politiker har nekat till brott och hävdat att kommunstyrelsen saknar formell befogenhet att fatta beslut i frågan, vilket enligt deras linje gör beslutet olagligt redan i sig.

Det är ännu oklart om den berörda familjen kommer att överklaga domen.

– Nu ska vi läsa och analysera målet, säger familjens målsägandebiträde Amanda Johnson.

Sedan tidigare har hovrätten slagit fast att Staffanstorps kommun diskriminerade familjen genom att inte ta emot den.