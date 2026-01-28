Efter censuren: Tiktok-utmanare växer snabbt

Efter Tiktoks ägarförändring i USA kommer rapporter om att ord som "Epstein" automatiskt censureras – och nu söker allt fler användare nya plattformar.

En av vinnarna är Upscrolled, en ny app för korta videoklipp som på kort tid klättrat till andraplatsen bland gratisappar i den amerikanska App Store – bara slagen av ChatGPT.

Upscrolled marknadsför sig som ett forum där alla röster ska behandlas lika. På bolagets webbplats lovar man ett alternativ till de stora teknikjättarna med "noll censur".

”Inga skuggbannlysningar. Ingen betala-för-att-synas-favorisering. Bara autentiska kontakter där ditt innehåll når de människor som betyder mest”, skriver företaget i sin presentation.

Bakgrunden är Tiktoks uppmärksammade uppgörelse i USA, rapporterar Rest of World. För att undvika ett förbud gick det kinesiska bolaget nyligen med på en affär på 14 miljarder dollar, förmedlad av Trumpadministrationen. Resultatet blev ett amerikanskt dotterbolag, där ägandet hamnade i ett konsortium med oligarker kopplade till Israel och Donald Trump, bland dem Israelaktivisten och Oraclegrundaren Larry Ellison.

Samtidigt har anklagelser om censur eldat på användarflykten. Enligt kritiker ska Tiktok även ha begränsat spridningen av videor som visar immigrationsmyndigheten ICE i Minnesota, liksom annat innehåll kritiskt mot Trump.

Upscrolled beskriver sig som en politiskt neutral plattform och säger sig vilja stå fri från både politiska agendor och algoritmstyrd styrning. Tjänsten finns tillgänglig för både Iphone och Android och profilerar sig som ett yttrandefrihetsalternativ till Meta, Instagram, X och Tiktok.

”Upscrolled finns eftersom vi var trötta på att vänta på att Big Tech skulle göra det rätta”, skriver företaget vidare.

”Vi behövde en plats där människor kan tala fritt utan att spela algoritmspel eller bli straffade för att de säger sanningen.”

Även andra Tiktok-utmanare växer snabbt. Skylight Social, eller Skylight, har enligt Techcrunch passerat 380.000 användare på kort tid. Plattformen, som stöds av miljardären Mark Cuban och bygger på öppen källkod, uppges redan ha över 42 miljoner användare globalt.