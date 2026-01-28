Nya Tiktok
© UpScrolled
 

Efter censuren: Tiktok-utmanare växer snabbt

Publicerad 28 januari 2026 kl 18.50

Media. Missnöjet med Tiktok växer efter att plattformen fått oligarker som ägare i USA. Nu rusar nedladdningarna av alternativa kortvideoappar – däribland Upscrolled och Skylight – sedan användare anklagat Tiktok för att ha infört omfattande politisk censur.

Dela artikeln

Nya Tiktok

Efter Tiktoks ägarförändring i USA kommer rapporter om att ord som "Epstein" automatiskt censureras – och nu söker allt fler användare nya plattformar.

En av vinnarna är Upscrolled, en ny app för korta videoklipp som på kort tid klättrat till andraplatsen bland gratisappar i den amerikanska App Store – bara slagen av ChatGPT.

Upscrolled marknadsför sig som ett forum där alla röster ska behandlas lika. På bolagets webbplats lovar man ett alternativ till de stora teknikjättarna med "noll censur".

”Inga skuggbannlysningar. Ingen betala-för-att-synas-favorisering. Bara autentiska kontakter där ditt innehåll når de människor som betyder mest”, skriver företaget i sin presentation.

Bakgrunden är Tiktoks uppmärksammade uppgörelse i USA, rapporterar Rest of World. För att undvika ett förbud gick det kinesiska bolaget nyligen med på en affär på 14 miljarder dollar, förmedlad av Trumpadministrationen. Resultatet blev ett amerikanskt dotterbolag, där ägandet hamnade i ett konsortium med oligarker kopplade till Israel och Donald Trump, bland dem Israelaktivisten och Oraclegrundaren Larry Ellison.

Samtidigt har anklagelser om censur eldat på användarflykten. Enligt kritiker ska Tiktok även ha begränsat spridningen av videor som visar immigrationsmyndigheten ICE i Minnesota, liksom annat innehåll kritiskt mot Trump.

Upscrolled beskriver sig som en politiskt neutral plattform och säger sig vilja stå fri från både politiska agendor och algoritmstyrd styrning. Tjänsten finns tillgänglig för både Iphone och Android och profilerar sig som ett yttrandefrihetsalternativ till Meta, Instagram, X och Tiktok.

”Upscrolled finns eftersom vi var trötta på att vänta på att Big Tech skulle göra det rätta”, skriver företaget vidare.

”Vi behövde en plats där människor kan tala fritt utan att spela algoritmspel eller bli straffade för att de säger sanningen.”

Även andra Tiktok-utmanare växer snabbt. Skylight Social, eller Skylight, har enligt Techcrunch passerat 380.000 användare på kort tid. Plattformen, som stöds av miljardären Mark Cuban och bygger på öppen källkod, uppges redan ha över 42 miljoner användare globalt.

Mohammad attackerade jägares familj – sköts med hagelgevär

Dök upp vid familjens hus och började skjuta. Då tog familjefadern fram hagelbrakaren och sköt tillbaka.0 Plus

Här är romernas springnota på 82.000 kronor

Julbordet i Malmö var bara toppen av ett isberg. Visade sig ha begått en massa liknande bedrägerier – för miljonbelopp.0 Plus

Vägrar lämna ut övervakningsfilmer: "Folk kan bli rasister"

Beslutet: Klipp på terroriserande "ungdomsgäng" får inte publiceras. Filmerna "skulle skapa rasistiska fördomar hos resenärerna."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Trump: "Stor armada" på väg mot Iran

"Större än Venezuela." Samtidigt uppger presidenten att Teheran vill förhandla.0 

Ekonominyheter

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.