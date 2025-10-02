© HaziiDozen
Gammalt Shenyang J-6-plan.

Kina bygger om gamla sovjetiska stridsflyg till superdrönare

Publicerad 2 oktober 2025 kl 11.32

Utrikes. Kina visar nu upp drönare byggda på uttjänta J-6-plan från 1950-talet. Syftet med ombyggnaden är att skaffa billiga plattformar för svärmattacker, lockbeten och kamikazeangrepp, rapporterar Next Gen Defense.

De fjärrstyrda ombyggda J-6:orna visades upp under flygshowen i Changchun i nordöstra Kina.

J-6 var ett andragenerationens överljudsplan med toppfart kring Mach 1,3 (cirka 1.600 km/h), stridsräckvidd runt 700 kilometer och vapenlast på cirka 250 kilo.

I konverteringen tas bemanningsrelaterad utrustning bort – bland annat kanoner, extratankar och katapultstol – samtidigt som autonom styrning, autopilot och terrängmatchad navigering läggs till. Fler vapenbalkar har monterats för att öka flexibiliteten, medan flygkroppen till stor del behålls för att pressa kostnaderna.

Utställare uppger att plattformen kan användas som attackdrönare, övningsmål eller som engångsvapen. Enligt taiwanesiska bedömare kan de även sättas in i svärm- och mättnadsangrepp mot Taiwan, fungera som lockbeten som triggar radar och vara svårare att bekämpa än mindre drönare tack vare hög fart och storlek.

Analytiker uppskattar att Kina byggde tusentals J-6 från och med år 1958 och att omkring 3.000 skrov fortfarande kan finnas tillgängliga för ombyggnad.

– Den enklaste och mest kostnadseffektiva ombyggnaden vore att använda det som en kamikazedrönare. Om det används som en spaningsdrönare blir ombyggnadskostnaden mycket högre, säger Song Zhongping, militärkommentator och tidigare instruktör i Kinas försvarsmakt.

Satsningen ses som del av en bredare strategi att integrera äldre materiel i moderna operationer i stället för att enbart förlita sig på nya system.

