Konservativ ilska när USA:s kongress "förbjuder Israelkritik"

Representanthuset i kongressen röstade på onsdagen för lagen med röstsiffrorna 320-91. Det var enbart 70 demokrater och 21 republikaner som röstade nej.

Förslaget är ett svar på de antiisraeliska protester som har skakat amerikanska universitetsområden den senaste tiden. Lagen föreskriver att den definition av antisemitism som lagts fram av International Holocaust Remembrance Alliance ska användas när utbildningsdepartementet upprätthåller federala antidiskrimineringslagar.

Enligt denna vidsträckta definition är det inte bara antisemitism att påstå att judar har kontroll över media och regeringen och liknande. Det är också "antisemitiskt" att på olika sätt kritisera Israel och använda "dubbla måttstockar" när man pratar om staten ifråga.

Kritiker av lagförslaget hävdar att definitionen är alltför expansiv och kan leda till censurproblem.

I USA har på sistone även profiler på högerkanten börjat kritisera det närmast ovillkorliga amerikanska stödet till Israel. Och flera kända konservativa opinionsbildare är nu starkt kritiska till lagförslaget.

Charlie Kirk, grundade av den konservativa organisationen Turning Point USA, skriver på X att förslaget "är uppenbart grundlagsstridigt och en skrämmande attack mot konstitutionens första tillägg" (som bland annat garanterar mötes- och yttrandefrihet, FT:s anm).

"Detta lagförslag skulle göra det olagligt att jämföra israelisk politik med nazistisk politik. Det skulle göra det olagligt att beskriva Israel som rasistiskt. Det skulle göra det olagligt att anklaga en amerikansk medborgare för att vara mer lojal mot Israel än mot USA", konstaterar han.

In response to campus anti-Israel protests, the House is rushing to to vote on a new bill, HR 6090. This new bill would officially define "Antisemitism" so the federal government can sue, prosecute, or sanction more people, businesses, and universities for supposed violations of… — Charlie Kirk (@charliekirk11) May 1, 2024

"Kriminaliserar delar av Bibeln"

Charlie Kirk frågar sig också om lagförslaget "kriminaliserar delar av Bibeln", med tanke på hur Nya testamentet tydligt beskriver hur judarna ligger bakom Jesu död – en föreställning som också klassas som "antisemitism" enligt den aktuella definitionen.

En annan konservativ profil, Matt Walsh, skriver:

"Lagförslaget är skamligt och man bör allvarligt ifrågasätta alla republikaner som stöder det. Lagen betecknar faktiskt kritik av den israeliska regeringen som 'antisemitisk'. Varje föreställning om att amerikaner bör straffas juridiskt på något sätt för att de kritiserar vilken regering som helst – även en utländsk regering – är ren galenskap och ytterst oamerikanskt."

The bill is a disgrace and you should seriously question any Republican who supports it. The legislation would in fact label criticism of the Israeli government as “antisemitic.” Any notion that Americans should be legally penalized in any way for criticizing any government —… https://t.co/ulPLPfkqCx — Matt Walsh (@MattWalshBlog) May 1, 2024

Matt Walsh tidigare kollega på konservativa The Daily Wire, Candace Owens, kom nyligen ut som Israelkritiker. Hon konstaterar att "den sanna historien om Jesu död nu klassas som antisemitisk".

When are Christians going to wake up? First professing that “Christ is King” during Easter week is antisemitic. Now, the true story of Christ’s death is deemed antisemitic.

Christians are being told that acknowledging our doctrine or history is a form of antisemitism. https://t.co/fdOaH4ITdb — Candace Owens (@RealCandaceO) May 1, 2024

Den tidigare Fox News-stjärnan Tucker Carlsson uppger att lagen gör Nya testamentet olagligt.