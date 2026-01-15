© Isafmedia
 

Tysk upprustning "oroar" i Frankrike

Publicerad 15 januari 2026 kl 10.53

Utrikes. Frankrike ser med växande skepsis på Tysklands kraftiga militära upprustning och fruktar att maktbalansen i Europa håller på att förskjutas. Det rapporterar Bloomberg med hänvisning till flera källor.

Paris uppges följa utvecklingen i grannlandet med både beundran och oro, efter att Berlin inlett vad som beskrivs som en historisk satsning på försvaret.

Tyskland planerar att lägga mer än 500 miljarder euro på militär upprustning fram till 2029. Bara under 2026 väntas försvarsbudgeten uppgå till omkring 127 miljarder dollar. Samtidigt har den tyska regeringen lättat på lånetaken, något som gör att få andra europeiska länder bedöms kunna hålla samma tempo.

Nato har välkomnat den tyska kursändringen, men inom Frankrike är tongångarna mer blandade. Fyra franska företrädare säger till Bloomberg att det råder "en allmän oro över Tysklands växande militära makt och det politiska inflytande som följer med den".

Oroliga röster hörs även från franska politiker. Den konservative parlamentsledamoten Francois-Xavier Bellamy varnar för att utvecklingen kan få konsekvenser för Frankrikes ställning i Europa.

"Frankrike befinner sig i en bräcklig situation, och det faktum att Tyskland satsar med sådan beslutsamhet kommer naturligtvis att skapa en dynamik som kan lämna oss vid vägkanten", säger han till nyhetsbyrån.

Samtidigt har motsättningar uppstått i gemensamma europeiska försvarsprojekt. Frankrike upplever sig åsidosatt både i det tyskledda luftförsvarsinitiativet European Sky Shield och i Berlins beslut att köpa amerikanska F-35-plan i stället för europeiska alternativ. Även det gemensamma projektet för ett sjätte generationens stridsflygplan beskrivs som hotat, efter långvariga tvister mellan franska och tyska bolag om produktionsandelar.

Till oron bidrar också utvecklingen i tysk inrikespolitik. EU- och invandringskritiska Alternativ för Tyskland (AFD) uppges enligt en mätning från december ligga runt 26 procent.

Även från Ryssland har kritiken varit skarp. Kremls talesperson Dmitrij Peskov anklagar Berlin för att vara "på väg mot konfrontation" och menar att landet håller på att "bli farligt igen". Moskva avfärdar samtidigt västerländska spekulationer om ett ryskt angrepp mot Nato som "nonsens" och ett svepskäl för militär upprustning.

