© FT BILD/ARKIV
"Nu ska det nog till ett smärre mirakel om vi klarar riksdagsspärren", säger en anonym liberal till Ekot.

Efter kaossiffrorna: L kan släppa röda linjer mot SD

Publicerad 15 januari 2026 kl 09.31

Inrikes. Liberalerna skakas av nya bottennivåer i opinionen. Efter att partiet landat på 1,8 procent i en färsk mätning växer nu kraven internt på ett omtag i relationen till Sverigedemokraterna, rapporterar Ekot.

Dela artikeln

Den nya mätningen från SVT/Verian, där Liberalerna noterar sitt lägsta resultat hittills, har enligt Ekot utlöst både oro och frustration i partiet.

Flera företrädare på olika nivåer uppger att situationen nu är akut.

"Nu ska det nog till ett smärre mirakel om vi klarar riksdagsspärren", säger en anonym liberal till Ekot.

Kritiken riktas mot partiledningen med Simona Mohamsson i spetsen. En återkommande uppfattning bland dem Ekot talat med är att någon verklig diskussion om opinionsraset och vägen framåt inte förs inom partiet.

"En krishantering borde ha satts igång för flera år sedan", säger en annan liberal.

Inför landsmötet i höstas slöt partiet leden och få ville då tala öppet om krisen. Nu beskriver Ekot hur stämningen förändrats och hur allt fler liberaler, om än anonymt, är beredda att ge sin bild av läget.

En central konflikt gäller relationen till Sverigedemokraterna. L beslutade på sitt landsmöte så sent som i november att inte medverka i eller släppa fram en regering där SD ingår. Men nu anser flera liberaler att linjen inte håller då opinionsstödet fortsätter att ligga långt under riksdagsspärren.

"Det blir allt mer akut att göra ett omtag", säger en person med insyn.

Enligt Ekot vill flera liberaler därför kalla till ett extra partiråd i vår för att ompröva de röda linjerna mot Sverigedemokraterna. Samtidigt varnar andra i partiet för att en ny intern strid i frågan riskerar att göra det ännu svårare för Liberalerna att nå ut med sin politik.

Asylaktivist riskerar 25 års fängelse

51-åringen försörjer sig på sin godhet. Men nu är det slut på det hela.0 Plus

Är det här Hitler – tio år efter hans död?

CIA jagade naziledaren i Sydamerika – långt efter "självmordet" i bunkern. Det visar hemliga dokument som nu för första gången offentliggörs.0 Plus

Bubblan Sverige

Två miljoner svenskar försörjer resten

Skandalsiffror över andelen skattefinansierade invånare i ny rapport. Nästan ingen i landet har ett hederligt – icke skattefinansierat – jobb.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Malmölärare drev ut demoner ur elever – med hjälp av koranen

"Gör du så igen kommer jag knäcka ditt huvud." Polisen utreder nu självmant kvinnan – kommunen struntade i att anmäla.0 

Ekonominyheter

Guld- och silverpriser på nya rekordnivåer

Tillgångarna fortsätter att rusa.. Spänningar mellan Trump och Fed driver på.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.