Efter kaossiffrorna: L kan släppa röda linjer mot SD

Den nya mätningen från SVT/Verian, där Liberalerna noterar sitt lägsta resultat hittills, har enligt Ekot utlöst både oro och frustration i partiet.

Flera företrädare på olika nivåer uppger att situationen nu är akut.

"Nu ska det nog till ett smärre mirakel om vi klarar riksdagsspärren", säger en anonym liberal till Ekot.

Kritiken riktas mot partiledningen med Simona Mohamsson i spetsen. En återkommande uppfattning bland dem Ekot talat med är att någon verklig diskussion om opinionsraset och vägen framåt inte förs inom partiet.

"En krishantering borde ha satts igång för flera år sedan", säger en annan liberal.

Inför landsmötet i höstas slöt partiet leden och få ville då tala öppet om krisen. Nu beskriver Ekot hur stämningen förändrats och hur allt fler liberaler, om än anonymt, är beredda att ge sin bild av läget.

En central konflikt gäller relationen till Sverigedemokraterna. L beslutade på sitt landsmöte så sent som i november att inte medverka i eller släppa fram en regering där SD ingår. Men nu anser flera liberaler att linjen inte håller då opinionsstödet fortsätter att ligga långt under riksdagsspärren.

"Det blir allt mer akut att göra ett omtag", säger en person med insyn.

Enligt Ekot vill flera liberaler därför kalla till ett extra partiråd i vår för att ompröva de röda linjerna mot Sverigedemokraterna. Samtidigt varnar andra i partiet för att en ny intern strid i frågan riskerar att göra det ännu svårare för Liberalerna att nå ut med sin politik.