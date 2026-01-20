© Polisen/Facebook, Sahlgrenska
Det "diskriminering" och "helt ofattbart" att HIV-smittade inte får bli poliser, enligt Magnus Gisslén.

Krav på att HIV-smittade ska bli poliser

Publicerad 20 januari 2026 kl 07.54

Inrikes. HIV-smittade är portade från polisutbildningen. Men nu kräver läkare och patientorganisationer att polisens antagningsregler ändras, rapporterar TV4 Nyheterna.

Sedan 2015 gäller ett generellt stopp för personer med HIV som vill utbilda sig till polis.

Tidigare gjordes medicinska prövningar i varje enskilt fall, men efter att antagningskraven ändrades infördes ett totalförbud oavsett behandling.

Patientorganisationen Posithiva Gruppen uppger att personer fortsatt nekas utbildningen på grund av sin diagnos. Enligt verksamhetschefen Daniel Suarez upprätthåller förbudet "det stigma som fortfarande finns kring HIV".

Kritiken delas läkaren Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar. Han menar att förbudet saknar medicinsk grund.

– Detta är en form av diskriminering som spär på både okunskap och stigmatisering, säger Gisslén till TV4 Nyheterna.

– Det är helt ofattbart. Det finns ingen evidens eller kunskap bakom varför en person med HIV inte skulle kunna bli polis.

Enligt Gisslén lever i princip alla personer med HIV i Sverige i dag med effektiv behandling. Enligt honom är bromsmedicinen så effektiv att HIV-positiva inte riskerar att smitta någon.

Polismyndigheten har motiverar i ett mejl sina krav med att poliser ska kunna arbeta i yttre tjänst under lång tid, ofta i treskift och under förhållanden där det kan vara svårt att ta medicin regelbundet. Myndigheten hänvisar också till att poliser inte ska kunna utgöra någon smittorisk.

Samtidigt öppnar polisen för att reglerna kan komma att ändras.

”Så att man efter en individuell bedömning godkännas om behandlingen fungerar väl och man följs regelbundet med testning av sin ordinarie läkare”, skriver myndigheten till TV4.

