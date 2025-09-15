Kristersson: Orban sprider "skamlösa lögner" om min invandringspolitik

Orbán hävdade på måndagen att 280 flickor greps för mord i Sverige under 2024.

”Enligt en artikel i Die Welt, utnyttjar kriminella nätverk svenska barn som mördare, i vetskap om att systemet inte kommer att döma dem. Ett land som en gång var känt för ordning och säkerhet kollapsar nu: över 280 minderåriga flickor arresterade för mord, familjer lever i rädsla” skrev Orbán.

Han hänvisade alltså till en artikel i tyska Die Welt, men tidningen skrev i själva verket att 280 flickor utreddes för "mord, vållande till annans död och andra våldsbrott".

Kristersson har dock redan slagit fast att det inte kan röra sig om något missförstånd, utan om avsiktliga lögner.

⚖️ The Swedish government lectures us about the rule of law. Meanwhile, according to an article by Die Welt, criminal networks are exploiting Swedish children as killers, knowing the system won’t convict. A country once known for order & safety is now collapsing: over 280… pic.twitter.com/eWhqvn20KJ — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 15, 2025

"Skamlösa lögner. Inte förvånande att det kommer från mannen som håller på att nedmontera rättsstaten i sitt eget land. Orbán är desperat inför det kommande ungerska valet", skriver Kristersson på X.

Samtidigt har Kristerssons egen regering infört en lag som leder till att den som anklagar regeringens myndigheter för "maktmissbruk" kan åtalas för brott, och Moderaterna och Kristdemokraterna snickrar även på lagstiftning som ska göra det möjligt att förbjuda demonstrationer utanför riksdagen, regeringen och slottet.