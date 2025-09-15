© Moderaterna
 

Kristersson: Orban sprider "skamlösa lögner" om min invandringspolitik

Publicerad 15 september 2025 kl 13.26

Inrikes. Statsminister Ulf Kristersson hävdar att Ungerns premiärminister Viktor Orbán ljuger om svensk invandrar­kriminalitet. Men i själva verket rör det sig av allt att döma om ett missförstånd.

Orbán hävdade på måndagen att 280 flickor greps för mord i Sverige under 2024.

”Enligt en artikel i Die Welt, utnyttjar kriminella nätverk svenska barn som mördare, i vetskap om att systemet inte kommer att döma dem. Ett land som en gång var känt för ordning och säkerhet kollapsar nu: över 280 minderåriga flickor arresterade för mord, familjer lever i rädsla” skrev Orbán.

Han hänvisade alltså till en artikel i tyska Die Welt, men tidningen skrev i själva verket att 280 flickor utreddes för "mord, vållande till annans död och andra våldsbrott".

Kristersson har dock redan slagit fast att det inte kan röra sig om något missförstånd, utan om avsiktliga lögner.

"Skamlösa lögner. Inte förvånande att det kommer från mannen som håller på att nedmontera rättsstaten i sitt eget land. Orbán är desperat inför det kommande ungerska valet", skriver Kristersson på X.

Samtidigt har Kristerssons egen regering infört en lag som leder till att den som anklagar regeringens myndigheter för "maktmissbruk" kan åtalas för brott, och Moderaterna och Kristdemokraterna snickrar även på lagstiftning som ska göra det möjligt att förbjuda demonstrationer utanför riksdagen, regeringen och slottet.

