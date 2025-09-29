© Polisen
De två dömda männen är i 50-årsåldern respektive i 30-årsåldern.

Längre fängelsestraff för knark-poliser

Inrikes. Hovrätten skärper straffen för två poliser i Stockholmsområdet. Efter att tidigare ha dömts för grovt tjänstefel och brott mot tystnadsplikten döms de nu även för grovt narkotikabrott – till fyra års fängelse för den ene och tre och ett halvt år för den andre.

Narkotika hittades i ett kassaskåp i en av polisernas bostad.

Hovrätten ifrågasätter inte att polismännens intentioner med att packa om beslagtagen narkotikan och ta hem den "i och för sig kan ha varit goda" – till exempel "att i förlängningen förebygga och klara upp brott, både på kort och lång sikt".

"De åtgärder som har vidtagits – bland annat att packa om narkotikan i syfte att utplåna fingeravtryck, fabricera utredningsmaterial och att under lång tid förvara ett stort narkotikaparti i en bostad – är dock av sådan karaktär att agerandet inte rimligen kan anses ha skett inom ramen för polisens brottsutredande verksamhet. Snarare verkar agerandet ha skett i syfte att dölja narkotikans existens för andra poliser”, fortsätter hovrätten i sin dom.

– Agerandet har inte varit förankrat hos chefer och inte heller utgjort en vedertagen arbetsmetod inom polisen. Handlandet kan enligt hovrätten starkt ifrågasättas utifrån allmänna rättssäkerhetssynpunkter och grundläggande etiska principer inom rättsväsende, säger hovrättslagmannen Ragnar Palmkvist i ett uttalande.

I tingsrätten fick poliserna två år respektive ett år och sex månaders fängelse för grovt tjänstefel. Hovrätten bedömer nu att hanteringen av narkotikan varit så allvarlig att den utgör grovt narkotikabrott.

