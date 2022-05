Lös bilramp täcker över "spränghål" när myndigheterna fotograferar Estonia

Hålet fanns inte med på de bilder av skrovskador som publicerades i den internationella haveriutredningen JAIC:s slutrapport från 1997. Istället beskrev JAIC skadan med ord och fastslog samtidigt att den tillkommit när skottet i fören blivit "uppslitet" i samband med att bogvisiret ramlade av. Enligt JAIC blev visiret hängande en stund i visirets lyfthydraulik, som skar upp hålet i fartygsplåten innan den till sist brast och visiret sjönk till botten.

År 2000 dök amerikanen Gregg Bemis team vid vraket och publicerade en film som visade hålet. Filmen visade dock ett 2 meter långt och 70 cm brett hål där fartygsplåten spretade utåt i böjda, mjuka former. Ett utseende som snarare för tankarna till sprängskador än till skadeverkan orsakad av den bara 35 centimeter breda lyfthydrauliken, hävdade kritiker.

Fyra tyska labb fann spår av sprängverkan i två stålbitar som Bemis dykare skurit loss vid hålet, medan ett femte labb inte gjorde det. Spår av sprängverkan visade sig i höstas även finnas på botten av det bärgade bogvisiret, vilket Fria Tider skrev om då.

"Tvilling" – utan hål

Sedan igår befinner sig ett internationellt team från Sverige, Tyskland, Polen och Estland vid Estonia för att göra en ny officiell fotografering av vraket. Det handlar om en 3d-laserscanning som ska skapa en "digital tvilling" av Estonia, skriver DN. Vad DN däremot inte skriver är att det kontroversiella hålet helt väntas saknas i den "digitala tvilling" som myndigheterna skapar.

När svenska och estniska myndigheter dök vid Estonia förra sommaren visade det sig nämligen att fartygets ombordkörningsramp i fören hade lossnat och fallit ned någon gång efter att journalisten Henrik Evertsson filmat rampen i nästan helt uppfällt läge hösten 2019.

Den tidigare riksdagsledamoten Lars Ångström (MP), som idag utreder Estoniakatastrofen inom ramarna för det privata initiativet Fokus Estonia, uppgav i ett Youtube-inslag i april att rampen nu "helt blockerar" de områden av skadan som Gregg Bemis dykare filmade år 2000.

"Tveksamt"

När Fria Tider på tisdagen hör av sig till Jörgen Zachau, haveriutredare och utredningsledare vid den svenska Haverikommissionen som är på plats vid Estonia, bekräftar han att myndigheten inte räknar med att komma åt området under rampen under den fotografering av vraket som pågår just nu.

"Att komma åt det området för detaljerad undersökning skulle kräva att en kamera skulle komma emellan rampen och det berörda området. Det är tveksamt om det är möjligt, men det går inte att avgöra förrän vi varit nere på plats, och dit har vi inte kommit ännu", skriver han i ett mejl till Fria Tider.

Han vill inte uttala sig om sannolikheten att en sådan åtgärd visar sig vara möjlig.

Lars Ångström uppger att Haverikommissionen ska flytta på den blockerande rampen, men huruvida detta ska göras eller inte är fortfarande en öppen fråga.

"Något beslut om att avlägsna rampen, eller att inte avlägsna den, har inte fattats", avslutar Jörgen Zachau.