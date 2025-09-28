Lukasjenko antyder: Ryskt ultimatum till Ukraina inom kort

– Det finns ett bra förslag på bordet. President Putin och jag diskuterade det. Jag tänker inte säga vad det är, det får han själv göra. Men det är ett bra förslag. Om ukrainarna inte accepterar det blir det som i början av kalla kriget. Det blir ännu värre. De kommer att förlora Ukraina, säger Lukasjenko till reportrar.

Enligt honom har förslaget även framförts till Donald Trump vid mötet i Alaska.

Bedömare menar att Moskva kan förbereda ett avgörande drag. Ryssland har redan alla fördelar på slagfältet när det gäller soldater, drönare, flyg och missiler.

Samtidigt har Ukraina lyckats slå ut omkring 17 procent av Rysslands raffinaderikapacitet med drönarattacker, vilket tvingar fram bränsleransonering på rysk hemmaplan. Effekten på kriget bedöms dock som liten.

Analytiker spekulerar i att Ryssland bygger upp ett stort lager av långdistansdrönare och kryssningsmissiler. Om dessa släpps lös i massiva vågor på tusental skulle Ukrainas luftförsvar riskera att kollapsa.

– Vi har aldrig sett våg efter våg av den storleken. Det skulle kunna orsaka ett sammanbrott i försvaret på en enda natt, säger militärexperten Daniel Davis på sin Youtube-kanal Deep Dive.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj markerar samtidigt att han inte tänker erkänna några territoriella förluster.

– Vi kommer aldrig att erkänna de territorier som är tillfälligt ockuperade. Om vi inte har kraften att ta tillbaka dem nu är vi redo att försöka diplomatiskt i framtiden, säger han i en intervju.

Han säger också att ett eldupphör kan följas av val i landet, även om han själv antyder att han kanske inte ställer upp. Samtidigt varnar han Ryssland i hårdare ordalag.

– Först och främst måste de veta var deras skyddsrum finns. Om de inte stoppar kriget kommer de att behöva dem, säger Zelenskyj.

Rysslands tidigare president Dmitrij Medvedev avfärdar hoten och tjatar i vanlig ordning om ryska strategiska missiler.

I väst ser vissa på utvecklingen med oro. General David Petraeus säger att Trump visserligen försöker använda sin personliga relation med Putin för att få slut på kriget, men att Ryssland svarar med fler drönar- och robotattacker.

– Putin har svarat genom att skicka flest drönare och missiler på flera olika tillfällen, säger Petraeus.

Bedömare konstaterar att västmakterna fortsätter tala om nya sanktioner och mer vapenstöd. Kritiker varnar för att strategin saknar logik och i praktiken enbart ökar priset för Ukraina i form av förlorat territorium och mänskliga liv.

– Det finns ingen väg till seger för Ukraina. Allt väst gör är att förlänga förlusten, säger Daniel Davis.