Miss Finland mister sin krona – efter att ha gjort så här

Bakgrunden är en uppmärksammad bild där Dzafce – vars far är kosovoalban – drar ut sina ögon åt sidorna för att efterlikna kinesögon.

På bilden syns texten "på lunch med en kines". Bilden har beskrivits som rasistisk av många som tagit del av den.

Dzafce har redan tidigare bett om ursäkt för bilden i sociala medier. På en presskonferens på torsdagen upprepade hon ursäkten.

– Jag vill framföra mina djupaste ursäkter till alla som jag har sårat, särskilt den asiatiska gemenskapen, sa Dzafce enligt Yle.

Enligt Miss Finland-tävlingens direktör Sunneva Sjögrén fattades beslutet efter att man hört flera sakkunniga. Organisationen betonar att man står för jämlikhet och respekt, och att dessa principer inte är förhandlingsbara, enligt Yle.

Eftersom ursäkten inte ansågs räcka väljer Miss Finland-organisationen nu att ta ifrån Dzafce titeln. Tara Lehtonen tar i stället över rollen som Miss Finland.