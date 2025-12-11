© Instagram/Privat
Den mångkulturella segern övergick snart i rasistskandal. Sarah Dzafce bad flera gånger om ursäkt – förgäves.

Miss Finland mister sin krona – efter att ha gjort så här

Publicerad 11 december 2025 kl 15.45

Kulturnyheter. Årets Miss Finland, Sarah Dzafce, mister kronan efter att en bild där hon gör kinesögon väckt hård kritik. Miss Finland-organisationen slår fast att man har nolltolerans mot "rasism" – och har nu utsett en ny skönhetsdrottning.

Bakgrunden är en uppmärksammad bild där Dzafce – vars far är kosovoalban – drar ut sina ögon åt sidorna för att efterlikna kinesögon.

På bilden syns texten "på lunch med en kines". Bilden har beskrivits som rasistisk av många som tagit del av den.

Dzafce har redan tidigare bett om ursäkt för bilden i sociala medier. På en presskonferens på torsdagen upprepade hon ursäkten.

– Jag vill framföra mina djupaste ursäkter till alla som jag har sårat, särskilt den asiatiska gemenskapen, sa Dzafce enligt Yle.

Enligt Miss Finland-tävlingens direktör Sunneva Sjögrén fattades beslutet efter att man hört flera sakkunniga. Organisationen betonar att man står för jämlikhet och respekt, och att dessa principer inte är förhandlingsbara, enligt Yle.

Eftersom ursäkten inte ansågs räcka väljer Miss Finland-organisationen nu att ta ifrån Dzafce titeln. Tara Lehtonen tar i stället över rollen som Miss Finland.

