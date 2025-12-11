Barbros feministiska argument för att leverera flickor till Epstein

Epstein-härvan
Inrikes. Finanskvinnan Barbro Ehnbom försvarar att hon mot betalning satte unga svenska kvinnor – inklusive prinsessan Sofia – i kontakt med miljardären Jeffrey Epstein i New York. Hon presenterar det hela som en jämställdhetsfråga.
– Då tycker jag du ska vända på det, alla de här unga killarna som har fått träffa Wallenbergare och alla de här killarna, de kan jag rada upp, säger hon till Expressen.

Läckta mejl har visat hur feministprofilen Barbro Ehnbom under flera år hade återkommande kontakt med Jeffrey Epstein om unga svenskor kopplade till hennes nätverk BBB – Barbro’s Best & Brightest.

En av dem var Sofia Hellqvist, idag prinsessan Sofia.

Hovet har i veckan bekräftat att Sofia träffade Epstein "vid ett fåtal tillfällen kring år 2005". I de släppta mejlen syns att Ehnbom skickat både beskrivningar och bilder på Sofia till Epstein. Han svarade direkt med att erbjuda att skicka Sofia en flygbiljett till sin privata ö i Karibien.

I ett mejl beskriver Ehnbom den blivande prinsessan som en "aspirerande skådespelerska" som just anlänt till New York. Epstein svarade: "Jag är i Karibien. Vill hon komma i ett par dagar? Jag skickar en biljett."

Enligt hovet tackade Sofia nej.

Mejlen visar samtidigt att Epstein betalade flyg, hotell och bostad åt flera unga svenskor. I utbyte mot Barbros flickleveranser finansierade han bland annat priset "Female economist of the year" på Handelshögskolan och deltog i urvalet av pristagare.

Barbro Ehnbom själv vill tona ned sin roll. Hon säger först att hon inte tror att hon fört samman Sophia och Epstein, men medger senare att det ändå skett vid ett tillfälle.

– Men i vilket fall som helst så... att en person är Doktor Jekyll och Mister Hyde... kan man ju inte veta, säger Barbro till Expressen.

När tidningen påpekar att kopplingen mellan unga kvinnor och en äldre miljardär väcker frågor svarar hon:

– Då tycker jag du ska vända på det, alla de här unga killarna som har fått träffa Wallenbergare och alla de här killarna, de kan jag rada upp.

Hon beskriver Epstein som "ungkarl" och nämner att han tidigare varit förlovad med en svensk kvinna (Eva Andersson-Dubin).

I andra mejl framgår att Ehnbom kallade nätverkets kvinnor för "dina tjejer" när hon skrev till Epstein flera år efter att kontakten etablerats. I ett annat skickar hon en bild döpt till "Swedish girls" där Sofia syns.

