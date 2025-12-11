© Sönke Eggers
Ungarna av sånglärka. Boet ligger på åkern och är svårt att upptäcka.

Varannan svensk fågel hade bekämpningsmedel i blodet

Publicerad 11 december 2025 kl 15.14

Inrikes. Svenska jordbruksfåglar bär spår av bekämpningsmedel i blodet – även i områden där användningen är relativt låg. Det visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Hälften av alla ungar av sånglärka och gulsparv hade mätbara halter av minst ett bekämpningsmedel i blodet – och i vissa fall upp till sju olika ämnen samtidigt.

Hos vuxna ortolansparvar hittade forskarna dessutom spår av det i Sverige och EU förbjudna insektsmedlet klorpyrifos.

– Ortolansparven flyttar långt, ända till Sahelområdet i Afrika. Därför är det inte förvånande att de utsätts för ämnen som inte längre används här, säger Sönke Eggers, institutionen för ekologi vid SLU.

Halterna beskrivs som låga, men samtidigt utsätts fåglarna för flera ämnen samtidigt vilket kan öka risken för hälsoeffekter.

– Vi har inte undersökt om fåglarna påverkats av de bekämpningsmedel som påträffades. Men andra studier visar att vissa bekämpningsmedel kan försämra tillväxt, orienteringsförmåga och ungarnas överlevnad, säger Sönke Eggers.

I studien har forskarna utvecklat en metod för att analysera kemikalier i mycket små blodprover. De tog prover från 40 sånglärksungar och fem gulsparvsungar i Kvismaren i Närke, samt från vuxna ortolansparvar på hyggen i Västerbotten. I proverna analyserades upp till 104 olika bekämpningsmedel, inklusive ämnen mot svamp, ogräs och insekter.

Risken för fåglarna att få i sig bekämpningsmedel ökar när de äter insekter som levt på behandlade grödor, men fåglarna kan också exponeras när de rör sig mellan olika fält, genom vinddrift av kemikalier och på grund av äldre rester som finns kvar i miljön.

– Studien visar att svenska fåglar exponeras för bekämpningsmedel, men det behövs mer kunskap. Den nya metoden har potential att användas i framtida forskning, riskbedömning och övervakning, säger Sönke Eggers.

