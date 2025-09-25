© Lowe Lilliehorn/Uihere
Simona Mohamsson.

Mohamsson vill bygga "blågul islam"

Publicerad 25 september 2025 kl 15.29

Inrikes. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson beskriver i en text på sajten Doku sin syn på islam i Sverige och efterlyser en ”blågul islam” där religionen är privatsak och förenlig med svensk vardag. Samtidigt klagar hon på att hon blir kallad "husblatte".

Dela artikeln

Mohamsson hävdar att mediebilden ofta missar hur sekulära många med muslimsk bakgrund är.

”I debatten om islam i Sverige hamnar fokus allt för ofta på de som aktivt utövar sin muslimska tro. Men faktum är att de flesta svenskar med muslimsk bakgrund är mer sekulära än vad som framkommer i medierapporteringen”, skriver hon.

Hon beskriver islam i dagens Sverige som i hög grad kulturell:

”Det är en bärare av traditioner och sedvänjor som följer med i vardagen. Ett slags blågul islam där religionen ses som en privatsak, och inget som ska vägleda eller styra hela samhället.”

I ett liberalt samhälle, framhåller Mohamsson, ska religiositet rymmas utan tvång:

”Det är exakt detta jag vill bejaka. I ett liberalt samhälle är det lika självklart att fira eid som påsk. I mitt Sverige försvarar vi religionsfriheten där man får tro på vad man vill och söka sin egen identitet utan påtryckningar eller hot från grupper och krafter som vill något annat.”

Samtidigt klassar hon politisk islam som ett hot och vill stoppa religiösa friskolor som könsuppdelar undervisning och radikaliserar elever, samt neka skattemedel till predikanter som vill inskränka kvinnors och homosexuellas frihet. Målet, skriver hon, är att ”se en blågul islam som inte överskuggas av islamisterna” och att ”de riktiga företrädarna för islam i Sverige får sin tid i rampljuset”.

I ett inlägg på X tidigare i veckan klagade Mohamsson på att hon, på grund av sitt namn, blir kallad "husblatte".

Rika svarta mer kriminella än fattiga vita

Omfattande studie krossar seglivad vänstermyt "Ras övertrumfar klass".0 Plus

Invandrargängets attack mot transvestiten under Pride

Vilda scenerna från Sergels torg. "Rätt åt den dära trans bög rasist fittan."0 Plus

Tittarstorm mot SVT:s inslag om svenska kvinnor som blivit muslimer

Tvingas stänga kommentarsfältet. "Valet att bära slöja har varit det bästa i mitt liv."0 Plus

Nyheter från förstasidan

23 anmälda våldtäkter på M-politikerns HVB-hem – nu lämnar han sina uppdrag

Mårten Jarl avbryter politisk karriär på uppmaning av partiledningen. Horribla förhållanden för flickorna – för att "tjäna mer pengar".0 

Ekonominyheter

Svensk bostadsmarknad beskrivs som "oönskat preventivmedel"

Var tredje ung vuxen tvekar att skaffa barn – på grund av bostadsbubblan.. "Det känns som att hela systemet motarbetar oss."0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.