Mohamsson vill bygga "blågul islam"

Mohamsson hävdar att mediebilden ofta missar hur sekulära många med muslimsk bakgrund är.

”I debatten om islam i Sverige hamnar fokus allt för ofta på de som aktivt utövar sin muslimska tro. Men faktum är att de flesta svenskar med muslimsk bakgrund är mer sekulära än vad som framkommer i medierapporteringen”, skriver hon.

Hon beskriver islam i dagens Sverige som i hög grad kulturell:

”Det är en bärare av traditioner och sedvänjor som följer med i vardagen. Ett slags blågul islam där religionen ses som en privatsak, och inget som ska vägleda eller styra hela samhället.”

I ett liberalt samhälle, framhåller Mohamsson, ska religiositet rymmas utan tvång:

”Det är exakt detta jag vill bejaka. I ett liberalt samhälle är det lika självklart att fira eid som påsk. I mitt Sverige försvarar vi religionsfriheten där man får tro på vad man vill och söka sin egen identitet utan påtryckningar eller hot från grupper och krafter som vill något annat.”

Samtidigt klassar hon politisk islam som ett hot och vill stoppa religiösa friskolor som könsuppdelar undervisning och radikaliserar elever, samt neka skattemedel till predikanter som vill inskränka kvinnors och homosexuellas frihet. Målet, skriver hon, är att ”se en blågul islam som inte överskuggas av islamisterna” och att ”de riktiga företrädarna för islam i Sverige får sin tid i rampljuset”.

I ett inlägg på X tidigare i veckan klagade Mohamsson på att hon, på grund av sitt namn, blir kallad "husblatte".