Orban: EU försöker starta storkrig – "situationen är allvarlig"

Publicerad 3 oktober 2025 kl 10.14

EU. EU-topparna försöker pressa unionen in i ett krig med Ryssland, hävdar Ungerns premiärminister Viktor Orban efter veckans informella toppmöte i Köpenhamn. Han understryker att "situationen är allvarlig".

Viktor Orban skriver på X att ”öppet krigsivrande förslag ligger på bordet” – från mer pengar till Ukraina till att påskynda landets EU-inträde och finansiera vapenleveranser.

Enligt Orban handlar förslagen om att ge EU-medel till Ukraina, ”finansiera vapenleveranser” och ”skynda på Ukrainas anslutning med alla möjliga juridiska tricks”.

”Alla dessa förslag visar tydligt att byråkraterna i Bryssel vill gå i krig”, skriver han och lovar att Budapest motsätter sig åtgärderna.

EU-ledarna träffades i Köpenhamn för att diskutera en gemensam ”drönarmur”, ett löst definierat system för att möta hot från luften. Enligt medieuppgifter gav samtalen knappt något resultat: Politico talar om ett ”dödläge” och Bloomberg beskriver drönarmuren som mer av ett PR-drag än en praktisk plan.

Moskva anklagar i sin tur Ukraina och europeiska stöd­givare för provokationer. Rysslands underrättelsetjänst SVR påstår att det senaste drönarintrånget i polskt luftrum var en ukrainsk ”false flag”-attack och varnar för fler liknande incidenter.

Samtidigt fortsätter EU att pusha för starkare stöd till Kiev och ökad upprustning av medlemsstaterna. En del av agendan är att begränsa vetorätten för skeptiska länder som Ungern i utrikes- och säkerhetspolitiken.

