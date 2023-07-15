Elfärja förbjuder elbilar: "Den risken tar vi inte"

– Den risken tar vi inte, säger Lasse A. Vangstein, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Havila Kystruten, till TV2.

Fartygen är utrustade med batteripaket lika stora som hundra elbilar. Men de ligger i brandsäkra utrymmen och övervakas cell för cell. Passagerarnas fordon kan däremot inte kontrolleras på samma sätt.

– Det brinner sällan i elbilar, men skulle det hända ombord måste vi lämna skeppet och räkna det som förlorat. Den risken tar vi inte, säger Vangstein.

Bränder i elbilar går nämligen inte att släcka, så efter en riskanalys förbjöds elfordon 2023.

Konkurrenten Hurtigruten gör en annan bedömning och tar emot alla typer av fordon.

– Vi har fraktat bilar i 40 år och det går helt fint, har Martin Henriksen på Hurtigruten sagt till NRK.