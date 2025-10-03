Personlig assistent somnade – åtalas för vållande till annans död

– Hon har erkänt att hon somnade, och är misstänkt för vållande till annans död, säger åklagaren Joseph Ricken enligt NSD.

Händelsen inträffade i april. Assistenten ska ha sovit i flera timmar medan brukaren inte kunde andas. Åklagaren uppger att kvinnans oaktsamhet ledde till dödsfallet.

– Personen kunde själv inte göra i stort sett någonting på grund av sina funktionshinder. Assistenten var oaktsam genom att personen somnade helt enkelt, säger Ricken.

Bland bevisningen finns obduktionsprotokoll. Åklagaren betonar att fallet rör en privat arbetsgivare och att prövningen därför fokuserar på assistentens agerande.

Assistenten förnekar brott men har erkänt att hon somnade, enligt NSD.