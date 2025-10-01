© W.carter
Preemraff Lysekil.

Polisen slog till mot Preem i Lysekil – 36 illegala invandrare omhändertogs

Publicerad 1 oktober 2025 kl 17.28

Inrikes. Polisen genomförde en inspektion vid Preemraffs anläggning i Lysekil och hittade illegal arbetskraft samt misstänkt människoexploatering. Totalt omhändertogs 36 personer utan giltiga arbetstillstånd – och flera företag är nu polisanmälda för brott mot utlänningslagen.

Den 23 september genomförde polisen tillsammans med andra myndigheter en oannonserad arbetsplatsinspektion vid Preems raffinaderi i Lysekil, enligt SVT Nyheter Väst.

Först omhändertogs 24 personer och senare ytterligare 12 – samtliga saknade giltiga arbetstillstånd. På platsen upptäcktes även brister i dokumentationen, bland annat i personalliggare.

Polisen uppger att det finns indikationer på att personer arbetat under ”uppenbart orimliga villkor”.

– Vi är besvikna över att detta har skett och ser mycket allvarligt på det inträffade, säger Sofia Agertoft, presskommunikatör vid Preem, till SVT.

Enligt polisen handlar misstankarna om förhållanden kopplade till arbetstider och löner.

Preemraff är för närvarande nedsläckt för ett planerat stopp. Omkring 2.500 personer från 40 länder utför besiktnings- och underhållsarbeten under september och oktober. De omhändertagna arbetade hos underleverantörer, enligt Preem.

Den del av inspektionen som varit riktad mot Preem har inte lett till några anmärkningar, enligt SVT.

"Vi ställer höga krav vid upphandling av entreprenörer inför denna typ av projekt. Det är oacceptabelt att otillåten arbetskraft förekommer och att dessa underentreprenörer har brustit i sin dokumentation", skriver Sofia Agertoft i ett mejl till SVT Nyheter Väst.

Polisen varnar för ett större mönster.

– Det är organiserat och systematiskt att man åsidosätter gällande regelverk. Man tar arbetskraft från länder utanför EU och skickar till Sverige. Vi har till och med sett att hela detta är organiserat av brottsnätverk som sköter om ruljansen, säger Mattias Eklöf, sektionschef vid gränspolisen i region Väst.

