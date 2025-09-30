Preventivmedel ger hjärntumörer – 1.300 kvinnor stämmer Pfizer

I grupptalan uppges att Pfizer underlåtit att varna kvinnor och läkare om en förhöjd risk vid användning längre än ett år.

En fransk studie i BMJ från mars i fjol kopplade Depo-Proveras verksamma substans till 5,5 gånger högre risk för intrakraniella meningeom, hjärntumörer. En kanadensisk studie tidigare i år fann att kvinnor som använt Depo-Provera drabbas 3,5 gånger oftare än kvinnor som använder andra hormonella metoder.

I Sverige är Depo-provera godkänt att användas som preventivmedel och mot endometrios. Även medlet Provera, som sätts in vid avancerad bröstcancer och vid livmodercancer, används i Sverige och innehåller den aktiva substansen medroxi­progestero­nacetat.

Kvinnornas advokater hävdar att Pfizer haft ”betydande vetenskapliga bevis” för de skadliga effekterna sedan 1980-talet.

Meningeom är godartade hjärntumörer men kan orsaka allvarliga besvär och kräva operation.

– Meningeom är godartade bara så till vida att de inte bildar metastaser i andra organ, men de finns i hjärnan och de växer, säger advokaten Ellen Relkin till Newsweek.

– En del av våra klienter har fått försämrad syn, en del har blivit blinda, andra döva, säger Relkin.

En av kärandena är Sandra Somarakis, 61, från Oregon.

– Jag trodde mitt öga tårades och kändes ömt på grund av hösnuva, säger hon.

– En ögonläkare ringde mig så gott som omedelbart: de hade hittat en tumör i min vänstra ögonhåla.

Efter operationen fortsatte hon att använda Depo-Provera och fick senare en ny tumör.

– Neurologen var chockad. Jag blev knäckt när jag fick veta det, säger hon.