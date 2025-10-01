© FT BILD/Alf van Beem
 

Regeringens hemliga avtal: Somalia får 100 miljoner kronor för att ta emot utvisade

Publicerad 1 oktober 2025 kl 14.13

Inrikes. Ekot avslöjar idag att regeringen styrt om 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten till projekt i Somalia. I utbyte ska Somalia ta tillbaka tvångsutvisade medborgare. Avslöjandet får oppositionspartier att se rött – enligt Centerpartiet är uppgifterna "hårresande". Men trots allt utvisades endast 28 somalier förra året.

Dela artikeln

Överenskommelsen slöts i december 2023 och skulle hållas hemlig, enligt Ekot.

Enligt polisen ökade tvångsutvisningarna till Somalia markant därefter – men uppgick ändå till enbart 28 personer i fjol.

Källor med insyn i både Somalia och Sverige uppger att ett krav från somaliernas sida var att biståndet placerades så att kretsen kring premiärministern fick större inflytande än normalt.

Den första utbetalningen på 40 miljoner kronor gjordes 2024. Resterande 60 miljoner betalades ut i somras som stöd till ett samarbete mellan somaliska premiärministerns kansli och FN-organet UNDP.

Somalia ligger i dag näst sist i världen på korruptionsindex, och uppgörelsen har mött intern kritik på Sida. Flera experter som granskat årets projekt åt Ekot beskriver det som ett högriskprojekt.

– Korruptionsrisken är så uppenbar för oss som har jobbat med de här frågorna, säger Wilo Abdulle Osman som i många år arbetat med återvändandefrågor i Somalia, till Ekot.

Biståndsminister Benjamin Dousa skriver till Ekot att regeringen kopplat bistånd och migration för att öka återvändandet, men betonar att Sida och ambassaderna ansvarar för genomförandet. Sidas ledning kommenterar inte sakfrågekritiken, men uppger att beslutet om stöd via UNDP togs av regeringen.

Uppgifterna har lett till att Sveriges ambassad i Somalia kallar till ett krismöte, erfar SVT Nyheter. Samtidigt kallas biståndsminister Benjamin Dousa (M) till utrikesutskottet.

– Det är precis så här man inte ska behandla biståndspengar, säger Morgan Johansson (S) till SVT.

Johansson beskriver regeringens agerande som ”omdömeslöst”:

– Det är helt omdömeslöst av regeringen att sätta in 100 miljoner kronor på en fond som står nära den somaliska premiärministern när man samtidigt vet att Somalia är ett av världens mest korrumperade länder, säger Morgan Johansson till SVT.

Även Centerpartiet och Miljöpartiet vill att Dousa förklarar sig inför utskottet.

– Om det stämmer att den svenska regeringen har gjort en hemlig uppgörelse med den somaliska regeringen så är det mycket allvarligt, säger Anna Lasses (C), biståndspolitisk talesperson.

Hon kallar uppgifterna "hårresande".

Vänsterpartist klappade inte för döende SD-riksdagsman – får kritik

Draget när Sven-Olof Sällström tackades av. "Ren ondska."0 Plus

Bild på Malmösomalier väcker frågor om slöseri

Shoppar 70 tums-TV. Nu växer frågorna om Malmös hantering av socialbidrag.0 Plus

Här får vänsterkomikern stryk av arga pappan

Video: Får nog efter motbjudande PK-skämtet. "Det har sina konsekvenser."0 Plus

Nyheter från förstasidan

SD-riksdagsman som smygfotade mamma på dagis polisanmäls

Skulle hämta barn på dagis – blev uthängd på X inför en halv miljon människor. "Det var otroligt obehagligt."0 

Ekonominyheter

Daniel Ek slutar som vd på Spotify

Grundaren drar sig tillbaka – efter kritik mot vapenaffärer.. Beskedet får aktien att rasa.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.