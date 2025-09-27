© FT BILD/ARKIV
 

"S köper röster för 1920 kronor styck" – får nytt liv

Publicerad 27 september 2025 kl 15.08

Inrikes. Ett Expressen-avslöjande från 2006 har åter börjat cirkulera på sociala medier. Artikeln, som väckte stor debatt då, beskriver hur invandrare i Stockholms förorter erbjöds skattefria bidrag på sammanlagt 1.920 kronor för att delta i en så kallad demokratikurs arrangerad av ABF, där de fick lära sig att rösta på Socialdemokraterna.

Enligt Expressen handlade utbildningen om "demokrati, samhällskunskap och valet 2006". Deltagarna fick 80 kronor skattefritt per studietimme, vilket motsvarade 1.920 kronor för hela kursen.

En del av upplägget var ett studiebesök i riksdagen – men endast hos Socialdemokraterna, där riksdagsledamoten Maria Hassan stod som guide.

Borgerliga politiker var inte inbjudna, trots att skattepengar användes för att finansiera arrangemanget. Folkpartiets integrationssamordnare Gulan Avci reagerade då kraftigt och kallade det ett försök att köpa invandrarröster.

Kursledaren Massoud Masam försvarade initiativet med att syftet var att fler invandrare skulle få kunskap om demokratin. Samtidigt medgav han att endast socialdemokraterna engagerades i samband med riksdagsbesöket, med kommentaren:

"Det är så det brukar gå till."

Bidragen kom enligt uppgift från LO, något som ytterligare förstärkte kopplingen till arbetarrörelsen.

Nu, nästan två decennier senare, sprids artikeln på nytt och används som exempel i den politiska debatten. Bland annat har Petterssons blogg uppmärksammat fallet igen och skriver:

"Artikeln är från 2006 men har något ändrat sig? Invandrare i Stockholms förorter erbjöds 1 920 kronor – skattefritt – för att gå en 'demokratikurs' i ABF:s regi. I kursen ingick ett studiebesök i riksdagen med socialdemokraten Maria Hassan som guide. De borgerliga politikerna nobbades – men skattebetalarna stod för notan."

Händelsen lyfts nu fram som ett tidigt exempel på hur skattepengar kan användas i gränslandet mellan folkbildning och partipolitik. Frågan som ställs i diskussionerna på nätet är densamma som för 19 år sedan: var detta demokratisk utbildning – eller ett sätt att köpa lojalitet inför ett val?

