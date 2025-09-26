© Instagram/Skärmdump
Nick Alinia har tidigare under september fått stor medieuppmärksamhet för en konfrontationsvideo som filmades av Jessica Stegrud (SD).

S vill porta SD-kopplad journalist från riksdagen – "ledamöternas trygghet" hotas

Publicerad 26 september 2025 kl 08.38

Inrikes. Socialdemokraterna kräver nu att riksdagen stoppar "personer med kopplingar till extremistiska miljöer" från att få tillträde till riksdagens lokaler. Bakgrunden är skriverierna om högerjournalisten Nick Alinia, som har band till Sverigedemokraterna.

I ett brev till talman Andreas Norlén och riksdagsdirektör Ingvar Mattsson skriver S vice gruppledare Johan Löfstrand att ”de uppgifter som nu framkommit i media” riskerar att ”undergräva förtroendet” om man inte ”klargör fakta” och vid behov förstärker säkerhetsrutinerna.

S vill veta hur "rutinerna ser ut för att säkra ledamöternas trygghet i riksdagens egna lokaler".

Partiet frågar även om åtgärder planeras för att ”förhindra att personer med kopplingar till extremistiska miljöer ges tillträde till riksdagens lokaler”.

Flera riksdagsledamöter på vänsterkanten har uttryckt "oro" över att Nick Alinia – som av vänsterextrema Expo beskrivits som "högerextrem" – har tillåtits besöka SD-ledamoten Jessica Stegrud i riksdagen.

Nick Alinia kommenterar politikeroron på Telegram:

”Hur jag ställer mig till oron? Den är patetisk.”

Även på högerkanten vill man nu vidta åtgärder för att minska medborgares möjligheter att komma politikerna nära. Kristdemokraterna fokuserar på Palestina­protester och incidenter nära riksdagen. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) filmade nyligen när han "förföljdes" av Israelkritiker när han lämnade riksdagen, något som fick stor uppmärksamhet i media.

– Jag och flera kristdemokratiska riksdagsledamöter och ministrar har mött både hot, hat och trakasserier av den radikala Palestinarörelsen. Detta både i direkt anslutning till riksdagens olika byggnader, utanför departementsbyggnader som runtom vid andra ställen, sammankomster och möten i Sverige, säger Camilla Brodin, gruppledare för KD i riksdagen, till Expressen.

KD vill bland annat kunna utvisa icke-medborgare som arrangerar aktiviteter med uppmaningar till våld eller stöd till terrorism och flytta demonstrationer från området kring riksdagen. Partiet vill att Riksdagshuset, Kungliga slottet och departementen ska vara skyddade, och att hot mot folkvalda kriminaliseras.

