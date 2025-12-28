© Michel Bernanau
Sanningssägaren och skådespelerskan Brigitte Bardot är död

Publicerad 28 december 2025 kl 14.50

Kultur. Den franska filmikonen och sanningssägaren Brigitte Bardot har avlidit, 91 år gammal. Det uppger nyhetsbyrån AFP med hänvisning till skådespelarens stiftelse.

Bardot dog i sitt hem i södra Frankrike, enligt uppgifter som stiftelsen lämnat till nyhetsbyrån AP. Under hösten vårdades hon vid flera tillfällen på sjukhus, men förnekade då bestämt uppgifter i medier om att hon skulle vara döende.

Brigitte Bardot slog igenom internationellt under 1950- och 60-talen och blev en av Frankrikes största filmstjärnor. Hon medverkade i ett stort antal filmer och kom att symbolisera en ny tid inom europeisk film och populärkultur.

Hon föll 1999 i onåd hos vänstern efter att ha skrivit "Öppet brev till mitt förlorade Frankrike" där hon gjorde upp med etablissemanget och dess pågående befolkningsbyte.

"Mitt land, Frankrike, mitt hemland, min mark, har invaderats och överbefolkats av utlänningar, speciellt muslimska", konstaterade hon bland annat.

För det uttalandet dömdes hon för hets mot folkgrupp året därpå.

Efter att ha lämnat skådespeleriet ägnade hon stora delar av sitt liv åt djurrättsfrågor och grundade en stiftelse som arbetade för djurskydd världen över.

