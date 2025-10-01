© X/Riksdagen
Rashid Farivars inlägg med bilden på Lotta Lindqvist har fått över en halv miljon visningar på X.

SD-riksdagsman som smygfotade mamma på dagis polisanmäls

Publicerad 1 oktober 2025 kl 08.34

Inrikes. Den iranske riksdagsmannen och Israel-aktivisten Rashid Farivar (SD) polisanmäls efter att ha smygfotat en svensk mamma på ett dagis och hängt ut henne på X inför över 500.000 användare. Orsaken till agerandet var att kvinnan bar en palestinasjal.

"Det här är alltså förskolegården där min tvååriga dotter går. Att dessa människor inte har respekt för nånting! Vad blir nästa steg? Demonstrationer på förskolan? Ska inte ens småbarn få känna sig trygga nu?"

Så skrev Rashid Farivar (SD) i ett inlägg på X i slutet av förra veckan som har fått mycket stor spridning. I inlägget finns en bild på en blond kvinna med en palestinasjal som fotograferats bakifrån, och Farivar försökte göra gällande att hon kunde vara ett hot mot barnen på grund av sitt klädval.

Inlägget har väckt starka reaktioner och flera kommentatorer undrar vad invandrarpolitikern har för rätt att ha synpunkter på hur svenska mödrar klär sig när de hämtar och lämnar barn på dagis.

Kvinnan, Lotta Lindqvist, träder nu fram i Dagens ETC och berättar att hon nu har polisanmält SD-riksdagsledamoten, som är starkt engagerad för Israel.

– Det var otroligt obehagligt och jag var väldigt medveten om att han fotade eller filmade. Till slut ropade jag till en i personalen och då avlägsnade han sig, säger hon till tidningen.

Lotta Lindqvist noterar att inlägget har en halv miljon visningar. Enligt henne råder fotoförbud på förskolan och publiceringen riskerar att röja platsen och familjer. Hon kallar agerandet en ”säkerhetsrisk för alla på förskolan”.

Händelsen inträffade i fredags när Lotta Lindqvist hämtade sitt barn iförd palestinasjal. Hon uppger att Farivar ifrågasatte politiska symboler på förskolan, följde efter henne med telefonen och begärde namnuppgifter. Kort därefter publicerades bilden på X, där inlägget nu fått över halv miljon visningar.

– Det enda jag har gjort är att hämta mitt barn på förskolan. Jag har inte ägnat mig åt någon politisk verksamhet överhuvudtaget. Det är han som har skapat politik av den här situationen, med sitt eget och mitt barns förskola som förevändning, säger Lotta Lindqvist till Dagens ETC.

Rashid Farivar bekräftar för Dagens ETC att en anmälan finns men avstår från att kommentera sakfrågan.

