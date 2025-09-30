Stängde av Trump – nu får Youtube betala 24,5 miljoner dollar

Enligt domstolshandlingar betalar YouTube 22 miljoner dollar till stiftelsen Trust for the National Mall ”till stöd för byggandet av Vita husets statliga balsal”, samt 2,5 miljoner dollar till andra kärande, bland dem American Conservative Union.

”Denna ENORMA seger bevisar att Big Tech-censur får konsekvenser”, kommenterar Trump på Truth Social.

Meta nådde i januari en förlikning med Trump på 25 miljoner dollar och X i februari för omkring 10 miljoner dollar, enligt New York Times.

När plattformarna stängde av honom hävdade de att hans inlägg riskerade att spä på våldet efter den så kallade stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Sedan dess har flera bolag mjukat upp linjen. Elon Musk återaktiverade Trumps konto på X i slutet av 2022, Meta följde i februari 2023 och Youtube månaden därpå.

Nyligen meddelade Youtube att man planerar att återställa vissa konton som tidigare stängts för brott mot regler som inte längre gäller och skrev att man ”värderar konservativa röster på sin plattform och erkänner att dessa kreatörer har stor räckvidd och spelar en viktig roll i det offentliga samtalet”. Plattformens tidigare kraftiga och systematiska censur av högerröster ledde till att alternativa videoplattformar som Rumble kunde växa sig stora.